CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında konuştu. Yavaş, operasyonların Ankara Belediyesi'ne sıçrama ihtimali hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİZE DE GELİRLERSE GELSİNLER"

Yavaş, 'Operasyonların Ankara'ya sıçrama' konusunda kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Tutuklama tehditiyle insanları ifade vermeye zorlarsanız, kurtulmak için başkalarına iftira atacaktır. Bunun adı atfı cürümdür, bunlar delil kabul edilemez.

Korktuğumuz bir şey yok. İftira ile bize de gelirlerse gelsinler, Cenabı Allah da bunun hesabını sorar."