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CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası gazeteciler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a soru yöneltti. Yavaş devam eden operasyonlarla ilgili, "Korktuğumuz bir şey yok. İftira ile bize de gelirlerse gelsinler, Cenabı Allah da bunun hesabını sorar." açıklamasında bulundu.

CHP'li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler"
Doğukan Akbayır

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar hakkında konuştu. Yavaş, operasyonların Ankara Belediyesi'ne sıçrama ihtimali hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP li belediyelere operasyonlar... Mansur Yavaş: "Bize de gelirlerse gelsinler" 1

"BİZE DE GELİRLERSE GELSİNLER"

Yavaş, 'Operasyonların Ankara'ya sıçrama' konusunda kendisine yöneltilen soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Tutuklama tehditiyle insanları ifade vermeye zorlarsanız, kurtulmak için başkalarına iftira atacaktır. Bunun adı atfı cürümdür, bunlar delil kabul edilemez.

Korktuğumuz bir şey yok. İftira ile bize de gelirlerse gelsinler, Cenabı Allah da bunun hesabını sorar."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara
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