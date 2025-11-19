HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Tek tek açıklandı: Tamamen hayal ürünü

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'ın Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden “600 milyon euroluk vurgun planı” iddiaları gündem yaratmıştı. Ulaştırma Bakanlığı tarafından teknik kayıtlar ve ihale dosyalarındaki veriler tek tek açıklanırken; söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Tek tek açıklandı: Tamamen hayal ürünü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden adrese teslim bir ihaleyle, son yılların en büyük vurgunlarından birini yapmak üzere olduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Tek tek açıklandı: Tamamen hayal ürünü 1

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın iddialarına tek tek yanıt verildi.

Açıklamada, Yavuzyılmaz'ın sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu 'Adrese teslim ihale', '5 yılda 300 adet ihalesiz alım', '600 milyon euro peşkeş' gibi söylemlerinin yalan olduğu, seri üretime yönelik alım garantisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın, 'Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden 600 milyon avroluk vurgun planı' iddiasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı suçlayan açıklaması, teknik kayıtlar ve ihale dosyaları incelendiğinde tamamen çöktü. Vekilin sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu 'Adrese teslim ihale', '5 yılda 300 adet ihalesiz alım', '600 milyon avro peşkeş' gibi söylemlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Seri üretime yönelik alım garantisi ise kesinlikle yok.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Gerçekte, yapılan ihale Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi kapsamında sadece bir adet prototip cer zinciri için gerçekleştiriliyor. Proje henüz prototip aşamasında olduğu için seri üretimden söz etmek teknik olarak dahi mümkün değil. Dolayısıyla ileriye dönük '300 adet zorunlu alım' açıklamaları tamamen hayal ürünü.

İHALE TAKVİMİ GENİŞLETİLDİ

Yavuzyılmaz'ın 'İhale tek bir şirkete göre yazıldı' iddiası da asılsız. Hazırlık sürecinde Almanya, İspanya, İsviçre ve Fransa menşeli 8 farklı uluslararası firma sürece dahil edildi, hiçbir firma şartnamenin rekabeti engellediğine yönelik bir itirazda bulunmadı. Hatta bir yabancı firmanın talebi üzerine ihale takvimi genişletilerek rekabet artırıldı.

'ASELSAN ve TÜRASAŞ devre dışı bırakıldı' iddiası da gerçeğe aykırı. Şartname, tam tersine, cer motorlarının seri üretim aşamasında TÜRASAŞ'ın teknolojiyi yerlileştirmesini zorunlu kılan bir hüküm içeriyor. Yerli üretimin önünü açmak için eklenen bu madde, iddiaların manipülatif niteliğini bir kez daha gösteriyor.

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Tek tek açıklandı: Tamamen hayal ürünü 2

ORTADA 600 MİLYON EUROLUK PLAN YOK

En kritik noktalardan biri ise rakamlar. Muhammen bedel neredeyse 300 kat abartılarak kamuoyuna '600 milyon avro peşkeş' şeklinde sunulan iddialar, rakamsal olarak bile gerçeklikten tamamen kopuk.

Son tablo açık ve net; ortada 600 milyon avroluk bir plan yok. Ortada 5 yıl sürecek ihalesiz bir anlaşma yok. Ortada 300 adetlik bir mecburi alım yok. Ortada adrese teslim bir ihale yok. İddiaların hepsi ise siyasetin sosyal medyada ürettiği tamamen kurgusal bir anlatıdan ibaret olup, çıkış noktası pazardaki rakiplerin yerli ve milli üretimi engelleme çabalarından kaynaklanmaktadır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akıllı saat, akıllı yüzük derken yeni bir cihaz daha çıktı!Akıllı saat, akıllı yüzük derken yeni bir cihaz daha çıktı!
Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"Komşuya çivili elektrikli saldırı! Suçu polise attı: "İnsan hemen ölmez"

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Deniz Yavuzyılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.