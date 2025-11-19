CHP’li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına Bakanlıktan yalanlama! Tek tek açıklandı: Tamamen hayal ürünü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden adrese teslim bir ihaleyle, son yılların en büyük vurgunlarından birini yapmak üzere olduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken; Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın iddialarına tek tek yanıt verildi.

Açıklamada, Yavuzyılmaz'ın sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu 'Adrese teslim ihale', '5 yılda 300 adet ihalesiz alım', '600 milyon euro peşkeş' gibi söylemlerinin yalan olduğu, seri üretime yönelik alım garantisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın, 'Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş. üzerinden 600 milyon avroluk vurgun planı' iddiasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı suçlayan açıklaması, teknik kayıtlar ve ihale dosyaları incelendiğinde tamamen çöktü. Vekilin sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu 'Adrese teslim ihale', '5 yılda 300 adet ihalesiz alım', '600 milyon avro peşkeş' gibi söylemlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Seri üretime yönelik alım garantisi ise kesinlikle yok.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜ"

Gerçekte, yapılan ihale Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi kapsamında sadece bir adet prototip cer zinciri için gerçekleştiriliyor. Proje henüz prototip aşamasında olduğu için seri üretimden söz etmek teknik olarak dahi mümkün değil. Dolayısıyla ileriye dönük '300 adet zorunlu alım' açıklamaları tamamen hayal ürünü.

İHALE TAKVİMİ GENİŞLETİLDİ

Yavuzyılmaz'ın 'İhale tek bir şirkete göre yazıldı' iddiası da asılsız. Hazırlık sürecinde Almanya, İspanya, İsviçre ve Fransa menşeli 8 farklı uluslararası firma sürece dahil edildi, hiçbir firma şartnamenin rekabeti engellediğine yönelik bir itirazda bulunmadı. Hatta bir yabancı firmanın talebi üzerine ihale takvimi genişletilerek rekabet artırıldı.

'ASELSAN ve TÜRASAŞ devre dışı bırakıldı' iddiası da gerçeğe aykırı. Şartname, tam tersine, cer motorlarının seri üretim aşamasında TÜRASAŞ'ın teknolojiyi yerlileştirmesini zorunlu kılan bir hüküm içeriyor. Yerli üretimin önünü açmak için eklenen bu madde, iddiaların manipülatif niteliğini bir kez daha gösteriyor.

ORTADA 600 MİLYON EUROLUK PLAN YOK

En kritik noktalardan biri ise rakamlar. Muhammen bedel neredeyse 300 kat abartılarak kamuoyuna '600 milyon avro peşkeş' şeklinde sunulan iddialar, rakamsal olarak bile gerçeklikten tamamen kopuk.

Son tablo açık ve net; ortada 600 milyon avroluk bir plan yok. Ortada 5 yıl sürecek ihalesiz bir anlaşma yok. Ortada 300 adetlik bir mecburi alım yok. Ortada adrese teslim bir ihale yok. İddiaların hepsi ise siyasetin sosyal medyada ürettiği tamamen kurgusal bir anlatıdan ibaret olup, çıkış noktası pazardaki rakiplerin yerli ve milli üretimi engelleme çabalarından kaynaklanmaktadır."