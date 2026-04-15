CHP'li isim darbedilerek kovulmuştu! O restoran kurşunlandı

Melih Kadir Yılmaz

Beylikdüzü'nde CHP'li Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın darbedilerek kovulduğu restoran, sabah saatlerinde kurşunlandı. Restorana gelen motosikletli şahıslar kurşun yağdırıp daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'nde bulunan bir restoran, sabah 07.00 sıralarından motosikleti saldırganların hedefi oldu.

MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Restoran önüne motosikletle gelen şahıslar, kurşun yağdırdı. Saldırıda restoranın açık olduğu, içeride bulunanları yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

CHP'Lİ İSİM DARBEDİLEREK RESTORANDAN KOVULMUŞTU

CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay restoranda garsonlarla tartışma yaşamış, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" diyen Ataman, darbedilerek restorandan kovulmuştu.

