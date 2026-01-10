HABER

CHP'li meclis üyesinin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Kolonya döküp cesedi ateşe vermiş

Tekirdağ'da yanan evde hayatını kaybetmiş kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olduğu tespit edildi. Olayda katil zanlısı ise kadının yeğeni çıktı. Boğaz ve karın bölgesinden bıçaklayarak teyzesini öldüren katil zanlısı, evdeki altın ve paraları alıp çıktı. Katil zanlısının daha sonra yeniden kadının evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve yangının böyle çıktığı aktarıldı.

Olay, dün Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp, içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Binnaz Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Eriş'in yapılan detaylı kontrolünden boğaz ve karın bölgesinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Eriş'in cansız bedeni, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CHP li meclis üyesinin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Kolonya döküp cesedi ateşe vermiş 1

BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLAMIŞ

CHP'li Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İ.Ç. ile eşi C.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde; cinayeti kabul eden İ.Ç.'nin dün sabah saatlerinde evine gittiği teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğü, evdeki altın, paralar ile Eriş'in cep telefonunu alıp çıktığı belirtildi. İ.Ç.'nin yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu da okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

CHP li meclis üyesinin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Kolonya döküp cesedi ateşe vermiş 2

KOLONYA DÖKÜP CESEDİ ATEŞE VERDİ

İ.Ç.'nin daha sonra yeniden Binnaz Eriş'in evine giderek cansız bedeninin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen İ.Ç.'nin yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. Cinayet şüphelisi İ.Ç. ile eşi C.Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

CHP li meclis üyesinin annesi korkunç cinayete kurban gitti! Kolonya döküp cesedi ateşe vermiş 3

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Binnaz Eriş için bugün öğle namazının ardından Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. Namaza AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygün, Nurten Yontar ve Cem Avşar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz öncesinde taziyeleri kabul eden Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Binnaz Eriş, namazın ardından Eskişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

