CHP'li milletvekilinden TRT önünde dikkat çeken eylem! Stüdyo kurup 'Siyah beyaz' çağrısında bulundu

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT Genel Müdürlüğü önünde ilginç bir eylemde bulundu. TRT binasının önüne kurduğu masa ile TRT'nin yayıncılığını eleştiren Akdoğan, "Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor" diyerek tepki gösterdi. Akdoğan ayrıca TRT'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 'Alişan İle Hayata Gülümse' programının yayınlandığını belirterek eylemini sürdürdü

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eylemi kapsamında binanın önüne stüdyo kuran Akdoğan, TRT'yi ağır bir dille eleştirdi.

"KAMU YAYINCILIĞI YAPMIYOR"

Akdoğan, "Bizim büyüdüğümüz televizyon, bizden önceki nesillerin televizyonuyla ilgili şu anda söylenebilecek şey şu; resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuzsa, TRT Türk halkının kurumuysa, TRT babaevlerimizden biriyse açıkça söylüyorum; babamızın evinde dedemize küfrettirmeyeceğiz.

Burası 86 milyonun evidir ve 86 milyonun sesi burada verilmelidir. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, 'padişahım çok yaşa'cılık yapıyor. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, iktidar borazancılığı yapıyor. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, saray yalancılığı yapıyor."

TRT'YE 'SİYAH BEYAZ' ÇAĞRISI

TRT'ye çağrı yapan Akdoğan, "TRT siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa. TRT'nin siyah beyaz yaptığı dönemler bu dönemden daha iyi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yapılan programı eleştiren Akdoğan "Alişan İle Hayata Gülümse diye program yapıp sonra da stüdyoda halay çektiren bir TRT, benim için yok hükmündedir. Bu kurumu kaldır at!" diye konuştu.

