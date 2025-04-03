HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li üye bıçaklanmıştı! Bakan Uraloğlu saldırıyı kınadı: "Sürecin takipçisi olacağız"

CHP'li üye bıçaklanmıştı! Bakan Uraloğlu saldırıyı kınadı: "Sürecin takipçisi olacağız"

03.04.2025 22:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da CHP’lilerin bulunduğu imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınayarak "Toplumumuzun huzurunu tehdit eden her türlü eyleme karşı duyarlı olmalı, sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

CHP'li üye bıçaklanmıştı! Bakan Uraloğlu saldırıyı kınadı: "Sürecin takipçisi olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da CHP’lilerin bulunduğu imza standına yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

"BUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, “Hiçbir gerekçeyle şiddeti meşru görmek mümkün değildir; bu tür saldırılar toplumsal barışımıza ve huzurumuza ciddi zarar verir. Hepimiz bu tür olaylara sağduyu ile yaklaşmak, birlik ve kardeşliğimize yönelik saldırılara karşı sükunetle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizler; yüzyıllardır bu topraklarda farklılıklar içerisinde bir araya yaşıyoruz. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görüp birbirimize kucak açıyoruz. Böyle münferit olayların bu birliği, kardeşliği hedef aldığı; farklılıklarımızdan bizi ayrıştırmaya çalıştığı ortadadır. Buna asla izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Saldırganın geçmişteki suç kayıtları, bu olayın siyasete alet edilmemesi gerektiğini göstermektedir. Ayrıca yaşanan hadise konusunda Emniyet çalışmalarına devam etmektedir. Toplumumuzun huzurunu tehdit eden her türlü eyleme karşı duyarlı olmalı, sağduyuyu elden bırakmamalıyız. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İsrail'e sert tepki: "Başka bir izahı bulunmuyor"İsrail'e sert tepki: "Başka bir izahı bulunmuyor"
Hastaneye kaldırılanların sayısı 600'ü geçtiHastaneye kaldırılanların sayısı 600'ü geçti
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beşiktaş sezonu noktaladı! Kupadan da elenen siyah-beyazlılar havlu attı...

Beşiktaş sezonu noktaladı! Kupadan da elenen siyah-beyazlılar havlu attı...

Hastaneye kaldırılanların sayısı 600'ü geçti

Hastaneye kaldırılanların sayısı 600'ü geçti

VAR odasında skandal olay! Maçın hakemleri bahis oynarken görüntülendi

VAR odasında skandal olay! Maçın hakemleri bahis oynarken görüntülendi

Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak! Asıl soğuklar geliyor...

Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak! Asıl soğuklar geliyor...

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Boykot için "Oh olsun" dedi! 2 Nisan verilerine tepki: "Sen kimi kandırıyorsun?"

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu! Sosyal medyadan nedenlerini tek tek sıraladı

Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını duyurmuştu! Sosyal medyadan nedenlerini tek tek sıraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.