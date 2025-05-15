CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç kendi ölüm haberini böyle yalanladı: Büyük bir ayrıcalıkmış

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın başına eşine az rastlanan bir durum geldi. Bir haber sitesi CHP İzmir Milletvekili Kılıç'ın hayatını kaybettiğine yönelik haber yaptı. Söz konusu site haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ağzından da bir açıklama ekledi. Gündem olan haber direkt Sevda Erdan Kılıç tarafından yalanlandı.

"BÜYÜK BİR AYRICALIKMIŞ"

Ölüm haberi yapılan Kılıç'tan gündem olan habere ilişkin yalanlama gecikmedi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.

"SANIRIM BİRİLERİ KÖTÜ BİR ŞAKA YAPMIŞ"

Kılıç'ın paylamışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i de etiketledi. Yücel de paylaşıma şu yanıtı verdi;

"Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var."

Kılıç'ın açıklamasının ardından söz konusu haber siteden kaldırıldı.