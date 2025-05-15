HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç kendi ölüm haberini böyle yalanladı: Büyük bir ayrıcalıkmış

İzmir merkezli bir haber sitesi CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç için 'hayatını kaybetti' haberi yaptı. Hatta habere CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den de birkaç cümle eklendi. CHP'li vekilin kendi ölüm haberini yalanlarken kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

CHP'li vekil Sevda Erdan Kılıç kendi ölüm haberini böyle yalanladı: Büyük bir ayrıcalıkmış
Ufuk Dağ

CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın başına eşine az rastlanan bir durum geldi. Bir haber sitesi CHP İzmir Milletvekili Kılıç'ın hayatını kaybettiğine yönelik haber yaptı. Söz konusu site haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in ağzından da bir açıklama ekledi. Gündem olan haber direkt Sevda Erdan Kılıç tarafından yalanlandı.

ege

"BÜYÜK BİR AYRICALIKMIŞ"

Ölüm haberi yapılan Kılıç'tan gündem olan habere ilişkin yalanlama gecikmedi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım" dedi.

sssss

"SANIRIM BİRİLERİ KÖTÜ BİR ŞAKA YAPMIŞ"

Kılıç'ın paylamışına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'i de etiketledi. Yücel de paylaşıma şu yanıtı verdi;

deniz yücel

"Değerli yol arkadaşım Sevda Erdan Kılıç Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var."

Kılıç'ın açıklamasının ardından söz konusu haber siteden kaldırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Bugün İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni tarih! Putin'in kararıyla ilgili sözleri çok konuşulacak: "Haklı çıktım" Son dakika | Bugün İstanbul'a gelmeyen Trump'tan yeni tarih! Putin'in kararıyla ilgili sözleri çok konuşulacak: "Haklı çıktım"
Rapor açıklandı: yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli geri döndü!Rapor açıklandı: yaklaşık 1,9 milyon Suriyeli geri döndü!

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

Sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmişti! Otopsi raporu ortaya çıktı

AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı

AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı

Ailesi ölür ölmez başka biriyle nişanlanmış...

Ailesi ölür ölmez başka biriyle nişanlanmış...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.