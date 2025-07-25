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CHP'li vekil Suiçmez: "CHP, Trabzon'daki ilk seçimde birinci parti olacaktır"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Trabzon, hiçbir zaman bu kadar üslupsuzca bir siyasetin yapıldığı bir kent olmamıştır. Herkes haddini bilmelidir. CHP, Trabzon'daki ilk seçimde birinci parti olacaktır." dedi.

CHP'li vekil Suiçmez: "CHP, Trabzon'daki ilk seçimde birinci parti olacaktır"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri ile AKUT gönüllüleri için taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 19 Temmuz'da Trabzon'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen bir miting yaptığını anımsatan Suiçmez, hem üniversitelerin kapalı olması hem de sıcak havaya rağmen mitinge katılımın çok yüksek olduğunu söyledi.

"HERKES HADDİNİ BİLMELİDİR"

Trabzon'un tarihi bir mitinge şahitlik ettiğini ve miting alanındaki kalabalığın bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne süren Suiçmez, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile kentteki AK Parti teşkilatı yöneticilerinin, CHP Genel Başkanı Özel ve mitinge ilişkin açıklamalarını eleştirdi.

Suiçmez, "Trabzon artık ne yapacağını biliyor. Trabzon halkı kararını verdi ve iradesine de sahip çıkıyor. Trabzon, hiçbir zaman bu kadar üslupsuzca bir siyasetin yapıldığı bir kent olmamıştır. Herkes haddini bilmelidir. CHP, Trabzon'daki ilk seçimde birinci parti olacaktır." dedi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon CHP
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