CHP'li Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade! Kurye poşetiyle 100 bin dolarlık sevkiyat ve lüks hediye iddiaları dikkat çekti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın 10 yıllık şoförü Gökhan Cumalı’nın Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadede dikkat çeken iddiaları gündeme getirdi. Cumalı'nın iddialarından en dikkat çeken noktalar ise; Ataşehir Belediyesi'nden paravan şirketle alınan ihaleler, kargo poşetlerinde taşınan on binlerce dolar, lüks viski ve telefon hediyeleri ile "mesajları sil" talimatı oldu.

İBB KADROSUNDA OLMASINA RAĞMEN, AĞBABA VE ÖZEL'İN KIZINA DA ŞOFÖRLÜK YAPMIŞ

Cumalı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu’nda verdiği ek ifadede resmi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bakırköy Garajı'nda kadrolu şoför olarak göründüğünü aktardı. Cumalı buna rağmen yaklaşık 10 yıldır da CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın özel şoförlüğünü yapıyor.

Cumalı geçmişte de İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in makam şoförlüğünü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kızı İpek Özel’in şoförlüğünü de yaptığını itiraf etti.

PARAVAN ŞİRKET İDDİASI

Cumalı'nın ifadesinde en dikkat çeken konulardan biri ise 'paravan şirket' detayı. Cumalı’nın beyanına göre Özgür Özel ve Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen iş insanı Turgut Koç, 2015 yılında belediyelerden ihale alıp para kazanmak amacıyla Cumalı adına paravan bir şirket kurdu. Cumalı, bu şirket üzerinden Ataşehir Belediyesi'nden ihale alındığını belirtirken, bu şirketi 2016 yılında tekrar Turgut Koç'a devrettiğini söyledi. Cumalı, Koç'un bu süreçten sonra da bahsi geçen şirket üzerinden ihale almaya devam ettiğini aktardı.

KARGO POŞETİYLE 100 BİN DOLARLIK SEVKİYAT

Cumalı’nın ifadesinde dikkat çeken bir başka bölüm 4 Mart 2024 tarihli WhatsApp yazışmalarına konu olan dolar cinsinden para sevkiyatıyla ilgili oldu. Cumalı, Veli Ağbaba’nın talimatıyla Bostancı'da yol üzerinden 'uzun boylu, esmer, kirli sakallı' kimliği belirsiz bir şahıstan mavi bir yurt içi kargo poşeti teslim alındığını beyan etti. Cumalı'nın ifadesine göre poşet Maslak'taki bir stüdyoda teslim edildi. Konuyla ilgili olarak yapılan yazışmalarda pakette 100 bin dolar bulunacağı fakat içinden 94 bin 800 dolar çıktığı da yer aldı. Cumalı aradaki 5 bin 200 dolarlık kendisiyle ilgili olmadığını ve kargo poşetini hiç açmadığını aktardı.

"PARA NEREDE?" MESAJI

Cumalı ifadesinde ayrıca, 16 Ocak 2024'te Ağbaba'nın kendisine "Para nerede?" diye mesaj attığını, sonrasında yapılan sesli görüşmenin içeriğini ise hatırlamadığını iddia etti.

LÜKS HEDİYELER İFADEDE YER ALDI

Cumalı ayrıca 'lüks' hediyelerle ilgili de ifade verdi. 6 Aralık 2023 tarihinde kargo kutuları içerisinde gelen 18 adet viskinin Veli Ağbaba’nın TBMM'deki aracından alınarak evine taşındığı Cumalı'nın ifadesinde yer aldı. Cumalı, Ağbaba'ya çok sayıda viski hediye geldiğini ve kendisinin de başkalarına viski hediye ettiğini söyledi.

Yine Gökhan Cumalı’nın ifadesinde Veli Ağbaba'nın, Özgür Özel’in danışmanları G.G.E. ve M.A.'ya hediye ettiği 2 adet iPhone marka telefon, TBMM'den alınarak bizzat şoför Cumalı tarafından teslim edildiği kayıtlara geçti.

'MESAJLARI SİL' TALİMATI

Öte yandan Cumalı’nın verdiği ifadeye göre Ağbaba, 12 Mayıs 2026 tarihinde WhatsApp üzerinden Gökhan Cumalı'ya ulaşarak tüm telefon yazışmalarını silmesi talimatını verdi. Ancak Cumalı, bu talimata uymayarak mesajları silmediğini ve savcılıkla paylaştığını ifade etti.