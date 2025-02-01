CHP lideri Özgür Özel: “Engelliler için özel bakanlık kurulacak, başında engelli bakan olacak”

Çalıştayda konuşma yapan Özel, partisinin en önemli çalışmalarından birini hayata geçirdiklerini belirtti. "Bugün burada hem nitelik hem de nicelik açısından çok değerli bir çalıştay gerçekleştiriyoruz," diyen Özel, engellilik meselesine dikkat çekti ve bu konuda toplumda farkındalık yaratılmasının önemine vurgu yaptı. Çalıştayın isminin ‘Engellilik Çalıştayı’ olarak belirlenmesinin, meselenin özüne odaklanmanın gerekliliğine işaret ettiğini ifade etti.

“ENGELLİLER BAKANLIĞI OLACAK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Engelliler bakanlığı kurulacak ve başında engelli bakan olacak. Engellilerin; eğitime, istihdama, sağlığa ve tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama aktif katılımı için erişilebilirlik şartı sağlanacak. Engellilerin sağlık hizmetine ulaşmasındaki tüm engelleri kaldırıp muayene ücreti, muayene ücreti, protez, ortez tüm ayırıcı malzemelerden katkı payı almayacağız" dedi.

“ÖĞRETMENLERİ ATAYACAĞIZ”

Özel, “İktidarımızda atanamayan öğretmen sorununu ortadan kaldıracağız ama iktidarımızın ilk bakanlar kurulu toplantımızda atama bekleyen tüm öğretmenleri atayacağız.” dedi.

“MAĞDURA KUSUR ATFEDEN BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Özgür Özel, “Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyerek mağdura kusur atfeden bir iktidarla karşı karşıyayız. 3 yıl önce rakam 5 milyon 840 bin olarak açıklansa da STK’ler yaptıkları çalışmada engelli sayısının 10 milyonu aştığını söylüyor. Devlet verileri açıklarken şeffaf olmalıyken bundan çok gerilerde. Engelliler rakamlara dahi erişememek gibi bir sorunla karşı karşıya. Bugün 15 ayrı masada yapılacak olan tartışmalarda hem Türkiye’ye İzmir’den bir sorunun varlığını ve çözüm yollarını söyleyecek hem de partimizin içinde bulunduğu program hazırlama çalışmalarına katkı sağlayacak.” dedi.

“BURADAN SİZE ONUR SÖZÜ VERİYORUM”

Özel, çalıştayda yaptığı konuşmada, “CHP’nin 2007 yılında yazılmış o gün için hepimizin benimsediği, çalışmalarımıza ışık tutan bir programı var ancak neredeyse 10 yıl oluyor. Belki daha kısa ama daha net önümüzdeki süreçte iktidar programına evrilecek olan program çalışması içindeyiz. Bütün gölge bakanlarımız kişilerle konuşup, ilçe örgütlerimizin, meslek örgütlerinden, akademisyenlerden ve STK’lerden gelen önerileri alıp dünyadaki gelişimler ile yoğuracak.

"Bugün İzmir’de genel başkanlarını ağırlayacak olan iktidar partisine bu işin ayıbını bırakıyorum. Ama CHP iktidarında bırakın partizanlığı her türlü farklılığa karşı gözünü kulağını kapatmış, herkese eşit bir anlayışı buradan size onur sözü veriyorum" dedi.

“SOKAKTA BÜYÜK BİR İSYAN VAR”

"Övündükleri her maaşı ister altın ister simit ister somun ekmek hesabına vurursunuz vurun, maaşlar çok geriye düşmüş. Engelliler açısından durum daha da vakim. En düşük emekli maaşı 14 bin 500, asgari ücret 22 bin. Bunlarla nasıl yaşanamayacağını ya barınabileceğini ya karnını doyurabileceğini söylüyoruz, sokakta büyük bir isyan var.”

“SİMİT ALSAN YANINA ÇAY İÇEMEZSİN”

“Bu seneki emekli maaşı 14 bin 500 sefalet maaşıyken bu sene yaşlılık aylığı 4 bin 664 TL yaşlılık aylığı alınıyor. Zam 983 TL. Günlük 16 lira, simit alsan yanına çay içemezsin. Yüzde 40-60 engelli olanların aylıklarına günlük 385 TL artış yapıldı, maaşları 3 bin 723 TL. Yüzde 70 ve üzere engelli aylığı, aylık 577 lira artarak, 5 bin 584 TL oldu günlük artış 19 TL. 18 yaş altı engellilere 3 bin 723 TL ödeniyor, artış 385 TL.”

“Dul ve yetim aylığı 3 bin 647 TL. Bu tutarları inanın ben okumaya utanıyorum. Ama birileri bunları vermeye, söylemeye utanmıyor ve hatta ifade etmeden yeterliymişçesine rakamlar sayarak ‘Şu kadar engellemize, şu kadar yaşlımıza maaş ödüyoruz’ diyorlar. Bu yaşlının ya da ağır engellinin evinin de olmadığını düşünürsek geçinmesini bekleyen bir anlayış ile karşı karşıyayız." diye ekledi.

"TÜRKİYE’DE ENGELLİLERİN YÜZDE 77’Sİ SORUN YAŞIYOR"

Sözlerine devam eden Özel, "Kamuda engelli çalışan sayısı artması gerekirken 2 bin 111 engelli daha azalmış. Bunun dışında da 16 bin 148 engelli istihdamı da azalmış. 2022 yılında yapılan araştırmaya göre; 100 engelliden 85’i istihdam dışında. Avrupa’da ise engellilerin yüzde 71’i dışlanmadan çalışırken Türkiye’de engellilerin yüzde 77’si sorun yaşıyor.”

“CHP olarak üzerimize düşenleri yapma noktasında irademizi biliyorsunuz. Türkiye’nin engelli dostu olmakla övündüğümüz, belediye başkanlarının üzerine titrediği engelsiz şehir olma yolundaki İzmir’deyiz. Bu sene tüzüğümüzde engelli kotası koyduk ve bir ağır engelli bireyin liste başı olmasını, rakamın birle kalmamasını istedik.”

“Engellilerin meclise gelip konuşmak yerine kendi haklarını koruduğu, kendi yasalarını yaptığı bir süreci ümit ediyoruz. Engelli örgütlerinden de iktidar olduğumuzda sorunları doğrudan kendiniz dile getireceğiniz vekiller olacağını şimdiden söylüyorum" şeklinde ifade etti.

“KİMSESİZLERİN KİMSESİ CUMHURİYET”

2018 yılında STK’ler ile tüm partilerin katkılarıyla hazırlanan ancak sonradan olmayan Otizm Eylem Planı’nı gerçekleştirmek istediklerini özellikle vurgulayan Özel, "Engelli aylıkları ve evde bakım aylıkları yeniden hesaplanacak. Çoğunluğu sosyal güvencesiz yoksul kadınlardan oluşan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parası net asgari ücret düzeyine çıkartılacak. Engelliler haftasında ödenmek üzere her yıl seyyanen net asgari ücret tutarında hem engelliler eve evde bakım yardımından faydalananlara ödeme yapılacak. Bu ifade ettiklerim ve 15 masada belirlenen ne varsa hepsini en kısa sürede hayata geçireceğiz." dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Kimsesizlerin kimsesi’ olsun diye kurduğu Cumhuriyet’in kimseyi geride bırakmasına izin vermeyeceğiz. Çalıştaydaki engellilerle ilgili konuların önüne geçmemesi için gündelik siyasete girmeyecek” diye ekledi.

Kaynak:İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır