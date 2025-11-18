HABER

CHP lideri grup toplantısına davet etti! Ayşe Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz gözyaşlarına hakim olamadı

CHP lideri Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da eski polis memuru tarafından katledilen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşi Esra Tokyaz da bugünkü toplantıya katıldı. Özel, Ayşe Tokyaz ile ilgili konuştuğu sırada gözler Esra Tokyaz'a döndü. Tokyaz, Özel'in konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Bugün gerçekleştirilen toplantıya eski polis memuru tarafından katledilen, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşi Esra Tokyaz ile Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş de katıldı.

"AYŞE, DEFALARCA BENİ KORUYUN DEDİ"

Özel konuşmasının bir bölümünde Ayşe Tokyaz cinayetinden bahsetti. Özel, "Ayşe Tokyaz'ın annesi Halime Hanım ve ikiz kardeşi Esra aramızda. Ayşe hepinizin bildiği gibi defalarca beni koruyun dedi. Polise gitti, savcılığa gitti, koruma talep etti. Maalesef korunmadı. Meslekten ihraç edilmiş bir polis tarafından katledildi" şeklinde konuştu.

ESRA TOKYAZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Özel'in konuştuğu sırada ise gözler Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz'a çevrildi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kardeş, Özel'in konuşması sırasında ağladı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ AÇIKLAMASI: "SÖZ VERİYORUM"

Özel konuşmasında İstanbul sözleşmesine de değindi ve şu ifadelere yer verdi:

"Bir yas ülkesi haline geldi Türkiye. Her gün bir başka acı haber. Rojin Kabaiş'in değerli ailesi, aramızda. Rojin üniversiteye gitmişti, kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulundu. Dosyada tek bir tutuklu yok. Ailenin mücadelesi devam ediyor.

Küçükçekmece'de öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kardeşi de aramızda. Bir seçim öncesinde bir grubun kurduğu siyasi baskıya bu Meclis'in çıkardığı İstanbul Sözleşmesi'ni, bir gece yarısı oldubitti yaptılar ve İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı güya.

'Siz bunu yaparak kadının arkasından devleti çektiniz' demiştim. Hiç hamaset yapmaya gerek yok. Bir samimiyet göstermesi lazım siyasetin. O sandık gelecek, CHP Meclis'te çoğunluğu sağlayacak. Bizim cumhurbaşkanımızın atacağı ilk imzalardan biri İstanbul Sözleşmesi'ni bu Meclis'e tekrar onaylanmak üzere yollamak olacak. Söz veriyorum"

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNİN GEÇMİŞİ

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni 13 Temmuz günü İstanbul Sultanbeyli'de yol kenarında bir bavulun içinde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polislikten ihraç edilen Cemil Koç ve 8 şüpheli tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar, Oğuz Kal hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu diğer 7 sanık hakkında ise, 'Kadına Karşı Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Eziyet Çektirerek Öldürmeye Yardım Etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava 27 Kasım'da başlayacak.

