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CHP lideri Özel Adana'da! "Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verdik ve sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor." dedi.

CHP lideri Özel Adana'da! "Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor"
Recep Demircan

CHP lideri Özgür Özel, Adana'da düzenlenen halk buluşmasında konuşuyor.

Özel'in konuşmasından satır başları:

Dün büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verdik ve sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan 250 bin hemşehrin bu meydanda sana sahip çıkıyor.

19 Mart günü sabahın erken saatlerinde, bir gün önce 30 yıllık diplomasını iptal ettikleri İmamoğlu'nun kapısına dayananlar bir darbeye kalkıştılar. Öyle olunca darbenin hedef aldığı merkeze Saraçhane'ye gittik. 7 gün 7 gece... Biz vatandaşları Saraçhane'ye çağırınca metro ve vapurları kapattılar.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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