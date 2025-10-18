CHP lideri Özel'den Avrupa'da 'Oy' mesajı! "Öndeyiz" diyerek oranı açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde konuşma yaptı. Özel buradaki konuşmasında mevcut oy oranlarını açıkladı.

"ŞU ANDA YÜZDE 41 İLE 7 PUAN ÖNÜNDEYİZ"

Özel, "Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez 2. parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65'ini kazandık. Şu anda yüzde 41 ile 7 puan önündeyiz" ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmalarından öne çıkan satır başları ise şu şekilde:



"Türkiye'de iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, bir gün bile hapis yatmayacakken iddianamesi çıkana kadar ön infaz uygulanıyor.

"DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SALDIRI ALTINDA"

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları saldırı altında. Geçen hafta iktidara muhalif olan bütün sanatçıları toplayıp zorla kan tahlili yapıp uyuşturucu kullanıyor dediler.

"SOKAK ORTASINDA KATİLLER SALDIRIYOR, TESLİM OLMUYORUZ"

17 belediye başkanımız tutuklu, partimizin kurumsal kimliği saldırı altında, kongreleri iptal edip kayyum atamaya çalışıyorlar, binalarımızı elimizden almaya çalışıyorlar, sokak ortasında bize katiller saldırıyor. Teslim olmuyoruz.

"MESAFELİ DURMALARINI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

Bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan'la bir takım ilişkiler kurmak için, bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Avrupa'yı Avrupa yapan değerlerden sapmamayı, bunları birisi ayaklar altına alıyorsa yanı başında o liderle çıkar ilişkileri üzerinden bir istikrar tarif etmemeyi, bir otoriterle bugünkü istikrarın yakalanacak yarının istikrarsızlığının müjdesi olduğunu unutmamak durumundadır. Biz Avrupa'nın güvenlik kaygılarını anlıyoruz ve NATO'nun en güçlü ikinci ordusunun bu noktada SAFE programında en önemli katkıları vermesi gerektiğini yürekten savunuyoruz. Nüans şu: Lütfen, Türkiye'nin güçlü ordusunun Avrupa'nın bir parçası olarak da sizinle birlikte olmasını sağlayın. Ama bunu sadece Erdoğan'dan bir al-ver pazarlığıyla, Erdoğan’ın ordusunu alıp Türkiye'deki antidemokratik uygulamaları görmemek, duymamak gibi bir şeyi asla yapmayın. Tek isteğimiz, bütün irademiz bundan ibarettir.

"HAYSİYETİMZE VE ONURUMUZA SALDIRIYOR"

Erdoğan yargıyı ele geçirdi. Eskiden partisinde siyaset yapanları hakim yaptı, bakan yardımcısı olan birini başsavcı yaptı. Haysiyetimize ve onurumuza saldırıyor, Ekrem İmamoğlu’nun 31 yıllık diplomasını iptal ettiler cumhurbaşkanı adayı olmasın diye.

Türkiye'de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi, demokrasi mi? Otokratların bir arada olduğu koalisyonunun bir parçası olan Türkiye mi, Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye’nin demokratik Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna ile ve Filistin ile en derin dayanışma duygularınızı ifade ediyorum. Buna ilave olarak dün akşamki yemekte hem Filistin'den hem İsrail'den ilericileri dinledik. Bugün burada bu kürsüde her iki sesi dinledik. Hem her türlü düşmanlığın karşısındayız, barışın yanındayız ve şunu biliyoruz: Dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız. Tek kelime, Türkiye'deki en önemli sloganımız Bertolt Brecht’ten: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum"