CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler! "Meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu'da vatandaşlara seslendi. Özel açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef adlı. Özel, "Buradan Erdoğan'ın gözünün içine bak baka söylüyorum, meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz." dedi.

Özel'in açıklamasından satır başları:

"CENNET BOLU VAHŞİ MADENCİLİKLE BOĞUŞUYOR"

Bolu'dan her bahis geçtiğinde bir Bolu Beyi hatırlanır, bir Köroğlu hatırlanır. Şöyle bakıyorum meseleye, bugünün zalimlerine. Bolu Beyi olmaya ne var? Bolu Beyi olmak için bir kötü yürek, bir de tüfek lazım. Ama Köroğlu olmak için, Köroğlu olmak için bir Köroğlu, bir Kırat, bir de arkanda millet gerek, millet gerek, millet gerek arkanda. Öyle 10 binler arkanda binler varken, omuz omuzayken Bolu'yla hep birlikteyken, o kötülükten medet umanlar utansınlar, sıkılsınlar. Biz iyi insanlarla, yürekli, namuslu insanlarla birlikte mücadele etmeye, direnmeye ve hep birlikte başarmaya kararlıyız. Buna yürekten inanıyoruz.

Bu iktidar kadına iyi gelmiyor, çocuğa iyi gelmiyor, doğaya iyi gelmiyor, maalesef ormana da iyi gelmiyor. Tam 2004-2024 arası ortalama 788 yangın çıktı ve geçen sene son 20 yılda yanan kadar ormanı maalesef Bolu kaybetti. Tabii bir yandan yangınlar olunca yangın uçaklarından, helikopterlerden bahsediliyor. Üç büyük uçak daha olsa bu yangın hemen kontrol altına alınırdı diye konuşanlara sadece şunu hatırlatıyorum. 19 Mart darbesi için harcadıklarını kendileri itiraf ettikleri, "Rezervleri bugünler için tuttuk, bugünlerde yaktık" dedikleri parayla üç değil 3.000 tane yangın söndürme uçağı alınıyordu. Memlekete yaptıkları kötülüğü bir de bu tarafıyla görmek mümkün. Bolu'dan Karabük'e uzanan Gerede Çayı'na yapılan ihaneti Bolu milletvekillerimiz yıllardır dillerinde tüy bitircesine anlatıyorlar. 350 kat artan bir kirlilik var. Cennet Bolu, vahşi madencilikle boğuşuyor.

Mengen'in bu konudaki sesini duyuyoruz. Oradaki ÇED sürecine yönelik mücadeleyi duyuyoruz. Mengen'de madencilik, vahşi madenciliğe karşı verilen mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Mengen'in sonuna kadar yanındayız.

"MEŞRUİYET OKYANUS ÖTESİNDEN ALINMAZ"

Erdoğan, Eskişehir'deki başta olmak üzere Trump istediği için Ukrayna'da olduğu gibi değerli madenleri vermeye çalışıyor. Ne almış bunlar karşısında 'Meşruiyet' almış. Ben demiyorum, ben desem itiraz etme konusunda haklı. Büyükelçi ve ABD Dışişleri Bakanı'nın sözleri sonrasında hiçbir şey olmamış gibi Trump'ın yanına gitti. Trump'ın ilk sözü ne oldu, "Hileli seçimleri en iyi bu bilir" diyor. Buradan Erdoğan'ın gözünün içine bak baka söylüyorum, meşruiyet okyanus ötesinden alınmaz.

"HİÇBİR ŞEY YAPTIKLARI YOK"

Beyaz Saray Gazze planını açıkladı. İsrail bunun üstesinden 1 gün geçmeden Sumud filosuna saldırdı. 37 canımız İsrail'in elinde, bizimkilerin hiçbir şey yaptıkları yok.