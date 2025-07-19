CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli sözleri! "Mutlu olduğunu sanmıyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "üçlü ittifak" açıklamalasıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın bu söyleminden "mutlu olduğunu sanmıyorum" dedi.

"'BU BİR DEVLET PROJESİDİR' DİYOR..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "üçlü ittifak" ile ilgili sözlerinin sorulduğu Özel, "Herkesin seçmeni var. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Kayyum meselesini çözeceğiz. Ama Sayın Erdoğan'ın bir ittifak amacında olduğu görülüyor. Sayın Bahçeli'nin üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum. Devlet Bahçeli 'bu bir devlet projesidir' diyor, öyleyse bu milletin, devletin çıkarları gözetilerek ilerlenir, AK Parti'nin çıkarlarını gözetmek için niye toplansın millet? AK Parti'nin artık siyaset sahnesinde milletin çektiği yere geçmesi lazım" dedi.

Anayasa değişimiyle ilgili devam eden tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Anayasa'yı dikkate almayanlarla Anayasa yapılmaz" diye konuştu.