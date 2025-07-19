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CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli sözleri! "Mutlu olduğunu sanmıyorum"

CHP lideri Özgür Özel, Trabzon'da bugün saat 18.30'da gerçekleştirilecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi bir takımda ziyaretlerde bulundu. Özel geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine gündem olan AK Parti, MHP ve DEM Parti 3'lü ittifakı hakkında önemli bir ifade de bulundu.

CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli sözleri! "Mutlu olduğunu sanmıyorum"
Doğukan Akbayır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "üçlü ittifak" açıklamalasıyla ilgili önemli ifadelerde bulundu. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın bu söyleminden "mutlu olduğunu sanmıyorum" dedi.

CHP lideri Özel den Erdoğan ve Bahçeli sözleri! "Mutlu olduğunu sanmıyorum" 1

"'BU BİR DEVLET PROJESİDİR' DİYOR..."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın "üçlü ittifak" ile ilgili sözlerinin sorulduğu Özel, "Herkesin seçmeni var. Bu mesele siyaset üstü bir mesele. Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek çözülmesi lazım. Bu sorunu çözeceksek Türkiye'yi demokratikleştirerek çözeceğiz. Kayyum meselesini çözeceğiz. Ama Sayın Erdoğan'ın bir ittifak amacında olduğu görülüyor. Sayın Bahçeli'nin üçlü ittifak projesinden mutlu olduğunu sanmıyorum. Devlet Bahçeli 'bu bir devlet projesidir' diyor, öyleyse bu milletin, devletin çıkarları gözetilerek ilerlenir, AK Parti'nin çıkarlarını gözetmek için niye toplansın millet? AK Parti'nin artık siyaset sahnesinde milletin çektiği yere geçmesi lazım" dedi.

Anayasa değişimiyle ilgili devam eden tartışmalara ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Anayasa'yı dikkate almayanlarla Anayasa yapılmaz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP erdoğan
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