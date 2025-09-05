HABER

CHP lideri Özel'den gündem yaratacak çıkış: "Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek"

Partisinin İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanması sonrası gözlerin çevrildiği CHP lideri Özgür Özel "Ne bekliyorduk yani? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti?" diye konuştu. Bir adım bile geri adım atmayacaklarını belirten Özel, "O yüzden yatanımız yatacak. Bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar 100 yıl öncesindekinden ağır değil" dedi.

Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Program Çalıştayı'nın açılışında konuştu. CHP lideri Özel, partisine yönelik süren operasyonlara atıf yaparak baskıların dozunun arttığını ancak direncin azalmadığını vurguladı.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yanında olduklarını ve kayyum kararını tanımadıklarını belirten CHP lideri, gündem yaratacak sözler kullandı.

"NE BEKLİYORDUK Kİ?"

Özel, AK Parti'nin iktidarı bırakmamak için her yola başvuracağını şu sözlerle anlattı:

"Ne bekliyorduk ki? Ne bekliyorduk yani? Tayyip Erdoğan eline beyaz zambaklar yaptırıp devir teslim için bizi mi bekleyecekti? Elbette böyle olacak. Bu kadar suça bulaşmış, bu kadar kirlenmiş.

Geçmişte hani bugün bizlere yapıştırmaya çalıştıkları haksız şekilde 100 yılın yolsuzluğunu kendi kendilerine ortaya çıkarmışlar. Bütün kanıtlar ortaya dökülmüş. Kanıtlar toplanırkenki deliller usulüne uygun toplanmadı diye kovuşturmaya geçilmemiş.

Önce inkar edilmiş. Sonra hani şimdi arayıp arayıp bulamadıkları mutlaka bir kasa olacak. İçinden para çıkacak dedikleri yerde bizden mühür çıkıyor, korumanın kurşunu çıkıyor ama ayakkabı kutularından, kasalardan balya balya paralar çıkmış. Önce onlar koydu. Yatak odama bunları demişler. Sonra faiziyle geri istemişler.

Öyle bir sürecin içinden geçenlerin aramızda kardeşlik hukuku var diyenlerin birbirinin boğazını sıktığı, birbirine darbe yaptığı, birlikte kurulan partideki 33 kurucudan 31'inin partide olmadığı ve sadece ve sadece artık biat edenlerin, övenlerin, 'Yo, bunu da iyi yaptınız' diyenlerin parti yönetiminde, ülke yönetiminde olduğu liyakatsiz sadece sadakate dayanan, birbirlerine sadakate dayalı güçlü bağlarla birbirine bağlı olduğu çünkü en güçlü bağ suç ortaklığı bağıdır."

"BEDEL ÖDEYENİMİZ BEDEL ÖDEYECEK"

Özel, partisine çok kötü şeyler geleceğini, bu yolda hapis yatacakların olacağını bildiğini fakat asla geri adım atmayacağını şöyle vurguladı:

"Suç ortaklığı bağıyla birbirine bağlı olanların varıp da normal yollardan güle oynaya bir iktidar devir teslimi yapmayacakları belliydi. O yüzden yatanımız yatacak. Bedel ödeyenimiz bedel ödeyecek. Bu mücadele sırasında çok yorulacağız.

"BAŞIMIZA BELKİ ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GELECEK"

Başımıza belki çok kötü şeyler gelecek ama hepimiz şunu biliyoruz ki şartlar 100 yıl öncesindekinden ağır değil. İftiralarla, yalancı tanıklarıyla, işbirlikçileriyle, osuyla, busuyla saldırıyorlar da 1. Cumhurbaşkanı'nın boynuna idam fermanını asarak Samsun'a geçtiğini, Havza'ya gittiğini, Amasya'da genelge yayınladığını, Erzurum'da kongre yaptığını, Sivas'ta kongre yaptığını daha sonra gelip de Ankara'da meclis açtığını unutmamak lazım.

"BİR ADIM GERİ ATACAĞIZ"

Boynunda idam fermanına rağmen kurtuluşu örgütlemiş, kuruluşu başarmış, bu ülkeye, bu Cumhuriyeti kazandırmışların partisinde ne moral bozukluğu olur, ne saldırılardan yılma olur, ne bir adım geriye atma olur. Hep söylediğimizi söyleyerek bitiririm. Ne bir adım geri atacağız, ne bir kelime eksik söyleyeceğiz, ne bir santim eğileceğiz.

"BİZ BİR KELİME EKSİK SÖYLERSEK BU MİLLETİ SUSTURACAKLAR"

Çünkü biz biliyoruz ki eğer biz bir kelime eksik söylersek bu milleti susturacaklar. Bu milleti konuşmaya, yüksek sesle tartışmaya biz alıştırdık. Biz başardık bunu. Eğer bir adım geriye atarsak bizi 100 yıl geriye götürecekler. O 100 yıl geriki karanlıktan bugünlere biz getirdik. Ve bir santim eğilirsek biz onlar bu millete diz çöktürecekler. "

