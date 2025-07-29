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CHP lideri Özel'den sert sözler! "Bildiriye imza atan Bakan Fidan özür dilemelidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelik sosyal medyadan açıklamalar yaptı. Fidan'ın özür dilemesi gerektiğini ifade eden Özel, sözlerini "Bunların hiçbirine tık yok, varsa yoksa TikTok" diyerek bitirdi.

CHP lideri Özel'den sert sözler! "Bildiriye imza atan Bakan Fidan özür dilemelidir"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yüklenen Özel, "Bildiriye imza atan Hakan Fidan, CHP’nin kurumsal kimliğinden özür dilemelidir" dedi.

Özel açıklamasında şunları ifade etti:

"Üç ay önce, 'MİT Müsteşarlığım döneminde beni zehirlediler' iddiasıyla duygu sömürüsü yapmaya çalışırken, sadece yönettiği kurumun değil, devletin itibarını da zedeleyen Hakan Fidan, tutarsız açıklamalarıyla Dışişleri Bakanlığı’nı yönetecek beceriye sahip olmadığını gösteriyor.

Önce Türkiye, Filistin'in haklarını korumak için bir araya gelen Lahey Grubu'nun Bogota'da yaptığı toplantıda, İsrail'e yönelik yaptırım kararlarına imza atmıyor. Bu duruma her kesimden tepkiler yükselince atanmış Bakan, kendini savunmak için skandal açıklamalar yapıyor.

İlk olarak, 'Biz İsrail'e zaten yaptırım uyguluyoruz, bunun ne önemi var?' deniyor ama tutmuyor. Sonra Hakan Fidan, konuyla hiç ilgisi olmayan 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) bahane ederek, 'biz bildiriye imza atsaydık Yunanistan'ın Ege tezleri güçlenecekti' gibi manasız bir açıklama daha yapıyor.

İşin aslında, sadece serin salonlarda İsrail ile kayıkçı kavgası yaptıklarını, cayır cayır devam eden ticareti kesmeye cesaret edemediklerini herkes biliyor.

Yükselen tepkilerin ardından, Hakan Fidan’ın açıklamalarından birkaç gün sonra, Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, New York’ta, imzalamadıkları Bogota bildirisine katılma kararı aldıklarını açıklıyor.

Şimdi, bize laf yetiştirmeye çalışan bu atanmış dışişleri sekreterine sesleniyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin nerede menfaati varsa, Eurofighter meselesinde de Filistin meselesinde de Türkiye’nin ve mazlumların hakkını cesaretle savunan partidir. 'Bildiriye imza atsaydık Yunan tezlerini desteklerdik. CHP, Yunan tezlerini mi destekliyor?' deyip, şerh koyup imza atılmasını önerdiğimizde, 'bir bilene sorsunlar' deyip, bugün bildiriye imza atan Hakan Fidan, CHP’nin kurumsal kimliğinden özür dilemelidir.

Öyle kameralara kaş göz işareti yaparak, Kurtlar Vadisi temalarıyla TikTok’ta videolar paylaştırarak, kendini 'gizemli derin devlet adamı' gibi şekillere sokarak bakanlık yapılmaz.

Türk Cumhuriyetleri Güney Kıbrıs’ı, senin bakanlığında tanıdı.

Trump, 'Gazze’yi boşaltacağım oraya oteller yapacağım' dedi.

Ayşenur Ezgi Eygi kızımız Filistin’de öldürüldü, Rümeysa Öztürk kızımız Filistin’i savunduğu için ABD’de hapsedildi.

Trump’ın Ankara elçisi, Türkiye’nin Osmanlı millet sistemine geçmesini önerdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile mesafesinin açılmasından, Trump-Putin Ukrayna barışı için Türkiye’ye gelecek hayallerine kadar….

Bunların hiçbirine tık yok, varsa yoksa TikTok."

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Özgür Özel CHP Hakan Fidan
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