HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP lideri Özel'den tartışma yaratacak sözler! "AK Parti'de herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, yeni bir dümenin peşindeler"

Adıyaman'da konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti, MHP, DEM beraber yol yürümeye karar verdik" sözlerini değerlendirdi. Özel, "Orada bir siyasi birliktelik yok. Erdoğan kendini yalnız hissediyor. Yaşlandı yönetemiyor. Partide herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. AK Parti yeni bir dümenin peşinde" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den tartışma yaratacak sözler! "AK Parti'de herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, yeni bir dümenin peşindeler"
Melih Kadir Yılmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı mitinglere Adıyaman'da devam ediyor. Bugün Adıyaman'da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti, MHP, DEM beraber yol yürümeye karar verdik" sözlerini değerlendirdi.

CHP lideri Özel den tartışma yaratacak sözler! "AK Parti de herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, yeni bir dümenin peşindeler" 1

"PARTİDE HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR, AK PARTİ YENİ BİR DÜMENİN PEŞİNDE"

Çok tartışılacak açıklamalara yer veren Özel, "Orada bir siyasi birliktelik yok. Erdoğan kendini yalnız hissediyor. Yaşlandı yönetemiyor. Partide herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. AK Parti yeni bir dümenin peşinde" dedi.

CHP lideri Özel den tartışma yaratacak sözler! "AK Parti de herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, yeni bir dümenin peşindeler" 2

"CHP'NİN KÜRTLERLE İLİŞKİ KURMAK İÇİN DEM PARTİ'YE İHTİYACI YOK"

Özel açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dün Sayın Erdoğan çıktı güya tarihi bir konuşma yaptı tarihi bir gaflet içinde olduğunu gösterdi. Yine ayrımcılık. Düne kadar 'DEM, DEM'liler, DEM'e oy verenler, DEM'e selam verenler' teröristi şimdi 'Biz MHP, DEM anlaştık birlikte yol yürüyeceğiz' diyor. Buradan şunu söylemek isterim. DEM Parti'nin kurumsal kimliğine bütün saygımla CHP'nin Kürtlerle ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Parti'ye ihtiyacı yok. DEM Parti'nin de Türklerle ilişki kurmak için CHP'ye ihtiyacı yok ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var... CHP canıgönülden barışı istiyor"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildiBozcaada'da trafik kazası geçiren kadın, Sahil Güvenlik botu ile tahliye edildi
Eniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandıEniştesini öldüren şüpheli, mısır tarlasında yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan CHP ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de kaleci transferinde hareketlilik!

Fenerbahçe'de kaleci transferinde hareketlilik!

CHP lideri Özel'den tartışma yaratacak sözler

CHP lideri Özel'den tartışma yaratacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Ümmetçi' çıkışına sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in 'Ümmetçi' çıkışına sert yanıt

Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

Dededen kalma evin altındaki sır ortaya çıktı! 'Böyle bir tarih yok olmamalı'

IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

IShowSpeed tekrar Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan canlı yayın açtı: 'Döner' cevabı yuhalandı, takla attı, ay yıldızlı armayı öptü... Çok ilginç anlar!

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.