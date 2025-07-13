CHP lideri Özel'den tartışma yaratacak sözler! "AK Parti'de herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, yeni bir dümenin peşindeler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı mitinglere Adıyaman'da devam ediyor. Bugün Adıyaman'da konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti, MHP, DEM beraber yol yürümeye karar verdik" sözlerini değerlendirdi.

"PARTİDE HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR, AK PARTİ YENİ BİR DÜMENİN PEŞİNDE"

Çok tartışılacak açıklamalara yer veren Özel, "Orada bir siyasi birliktelik yok. Erdoğan kendini yalnız hissediyor. Yaşlandı yönetemiyor. Partide herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. AK Parti yeni bir dümenin peşinde" dedi.

"CHP'NİN KÜRTLERLE İLİŞKİ KURMAK İÇİN DEM PARTİ'YE İHTİYACI YOK"

Özel açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:



"Dün Sayın Erdoğan çıktı güya tarihi bir konuşma yaptı tarihi bir gaflet içinde olduğunu gösterdi. Yine ayrımcılık. Düne kadar 'DEM, DEM'liler, DEM'e oy verenler, DEM'e selam verenler' teröristi şimdi 'Biz MHP, DEM anlaştık birlikte yol yürüyeceğiz' diyor. Buradan şunu söylemek isterim. DEM Parti'nin kurumsal kimliğine bütün saygımla CHP'nin Kürtlerle ilişki kurmak için ve Kürtler için iyisini istemek için DEM Parti'ye ihtiyacı yok. DEM Parti'nin de Türklerle ilişki kurmak için CHP'ye ihtiyacı yok ama Kürtlerin de Türklerin de bir arada olmak ve geleceği kurmak için birbirine ihtiyacı var. Birbirimize ihtiyacımız var... CHP canıgönülden barışı istiyor"