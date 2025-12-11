HABER

CHP lideri Özel'den TBMM'deki taciz iddiasına sert tepki: "Bu pislik nasıl içeri girdi"

Melih Kadir Yılmaz

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız öğrencilerin tacize uğradığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kadın milletvekilleri ve STK'lar olayı Meclis'te protesto ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert bir çıkış geldi. Olaya tepki gösteren Özel, "Meclis'te bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilebilir değil. 10 kişiden bahsediliyor, yalnızca bir kişinin uzaklaştırıldığı biliniyor. En kısa sürede sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan liseli kız öğrencilerine taciz iddiası infial yarattı. Olay kısa sürede gündem olurken tepkiler de art arda gelmişti. Özellikle bugün kadın milletvekilleri ve STK'ların Meclis'teki protestosu ses getirmişti.

CHP lideri Özel den TBMM deki taciz iddiasına sert tepki: "Bu pislik nasıl içeri girdi" 1

"ÖFKE VE UTANÇ İÇİNDEYİZ"

Konu gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de olaya sert bir tepki gösterdi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Özel, "Büyük bir öfke ve mensubu olduğumuz TBMM adına büyük bir utanç içindeyiz" diyen Özel, "Bu meselenin Meclis Başkanı tarafından en sert şekilde kovuşturulması ve sonuçlandırılması için üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel den TBMM deki taciz iddiasına sert tepki: "Bu pislik nasıl içeri girdi" 2

POLİS MÜDAHALESİNE TEPKİ: "ANLAŞILABİLİR DEĞİL"

Kadın vekillerin Meclis'teki protestosuna da değinen ve polis engellemesini eleştiren Özel, "Kadın milletvekillerinin bir tepkisi var. Bu tepki çok anlaşılır. Anlaşılmaz olan polisin Meclis'in kapısında bu tepkiye engel olmaya çalışmasıdır. Meclis Başkanı'nın 'Ya burada basın açıklaması yapılabilir' demesine rağmen polis direnç gösteriyor, anlaşılabilir değil" dedi.

CHP lideri Özel den TBMM deki taciz iddiasına sert tepki: "Bu pislik nasıl içeri girdi" 3

"10 KİŞİDEN BAHSEDİLİYOR"

Açıklamalarına devam eden Özel, "Meclis'te bunun bir kişinin aklının ucundan geçmesi, bu pisliğin içeri girebilmiş olması kabul edilebilir değil. 10 kişiden bahsediliyor, yalnızca bir kişinin uzaklaştırıldığı biliniyor. En kısa sürede sonuçlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin komisyona sunulacak rapor üzerine sorduğu soruyu yanıtlayan Özel, "Biz Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesi, terörün bitmesi ve terörsüz ve demokratik bir Türkiye'ye kavuşmanın umudu içindeyiz. Ve bu sorunların yegane çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altı olduğunu ifade etmiştik. Bu konuda kararlı ve tutarlı tavrımız sürüyor. Terörün bitmesi için demokratik adımların atılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımızı elbette daha da geliştirerek, somutlaştırarak komisyona ve Mecliste bulunan - bulunmayan bütün siyasi partilerin, kamuoyunun da bilgisine sunma niyetindeyiz.

Yazılacak olan raporun Türkiye'de herkes için daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük ve terörü tamamen ülkenin gündeminden çıkaracak, silahların tamamen bırakıldığı ve bundan sonra Türkiye'nin gündemine bir daha silahlı terörün girmeyeceği tedbirlerin alınması için elimizden geleni yapıyoruz.

Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 maddesi Merkez Yönetim Kurulunda son şekli verilip olgunlaştırılıp yollanmıştı. Yine çalışmanın son halinden de haberdar olacağız ve ardından bu konuda Merkez Yönetim Kurulu'nun da onayıyla arkadaşlarımız görüşlerimizi komisyona sunacaklar"

