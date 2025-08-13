CHP lideri Özel tüm basını davet edip duyurdu: "Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da"

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) "Millet İradesi'ne Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yenisini Bayrampaşa'da gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Özgür Özel, "Yarın saat 12:00'yi bekleyin. Bana konuşmamda 'lan' dedim diye soruşturma açan Adalet Bakanı, yarın 12'yi bekle. Bütün basın mensuplarını çağırıyorum" dedi.

ÖZEL: "YARIN SAAT 12'Yİ BEKLE"

Bayrampaşa'da konuşan özel, hakkında açılan soruşturmaya değindi ve şu ifadeleri kullandı;

"Adalet bakanı! Ben konuşma yaparken kızmışım 'lan' demişim diye bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum. Yarın 12'yi bekle. Tayyip bey, hani turbun büyüğü heybede diyorsun ya heybede tutmayacağım. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde en güzel hediyeyi vereceğiz.

Bütün basın mensuplarını çağırıyorum. Bizden belediye başkanı çalıyorsunuz ya, yarın öğlen 12'de göreceğiz ne olacak! Bugün beni tehdit edenler, yarın göreceğiz ak tarafı da kara tarafı da. Hodri meydan."

"CESARETİN VARSA 2 KASIM'DA SANDIĞI ÖNÜMÜZE GETİR"

Özgür Özel, mitingdeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"Buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Cesaretin varsa 2 Kasım'da sandığı önümüze getir. Adayımız serbest bırak, sandığı önümüze koy. Erken seçim istiyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşit olsun dedik, reddettiler. İşte bu millet de sandıkta onları reddedecek.

Bunlar emekliye lazım olan paranın onlarca katını Ekrem İmamoğlu'nun içeriye atmak için harcadılar. Biz geldiğimizde ekonomiyi de çok daha iyi yöneteceğiz. Çünkü biz gelince demokrasi, adalet, barış gelecek. Bunlar olunca da ülkeye yatırım gelecek, ekonomi de düzelecek.

Geçen hafta Tuzla'da söyledim. Bir avukat tek tek gezip soruşturma açılan kişilerin listesiyle insanlara diyor ki 'İfade böyle, savcı şöyle' diyor. Eğer diyor Ekrem başkanı eleştiren şeyler söylersen serbest bırakırız. Kimini işiyle tehdit ettiler, kimini eşiyle ve çocuğuyla. Kimisinden de para istediler. Biz hepsini ifşa ettik. O avukata yol verdiler. Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Ancak ev hepsi verdiler. Neden biliyor musunuz? Onu içeriye koysalar avukat konuşur, bütün hepsini açığa çıkarır. "

"ESKİDEN 3 ÖĞRENCİ KYK BURSU İLE EV TUTARDI. ŞİMDİ 10 KİŞİ BİR ARAYA GELSE ANCA EVE ÇIKABİLİRLER"

Üniversite tercihleri sona erdi. Gençler nereye yerleştirildiklerine göre yorucu bir maraton yaşayacak. KYK yurtları yetersiz. İstanbul'da kiralar 30 bin lira. Eskiden 3 öğrenci KYK bursu ile ev tutardı. Şimdi 10 kişi bir araya gelse anca eve çıkabilirler. Geldiğinde öğrenci kredisi ile 1,5 çeyrek altın alınıyordu. Şimdi 3 bin liralık KYK bursu ile yarım çeyrek alınmıyor. Aynı olması için 10 bin lira eder, yine üç öğrenci bir araya gelir ev tutar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, boğazda kendisi için restore edilmiş bir villada oturuyor. Güya lojman diyorlar 56 milyon liraya tadilat yaptırmışlar. 10 bin lira olsa öğrenci kredisi 5 bin 600 öğrenci alır. Yoksulu ezen, kendine yakın olanı şımartanlara karşı söz veriyorum, aşırı kibrin partisinin AKP'nin düzenini bitireceğiz. Bunların hepsinden hesap soracağız. Keyif düşkünlerinden alacağız, yoksul halkın evlatlarına dağıtacağız.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük İstanbul Otogarı’na ev sahipliği yapan Bayrampaşa, İstanbul’un en önemli giriş ve çıkış kapılarından biridir. Ama ne yazık ki yıllarca hak ettiği hizmeti alamadı. Büyük İstanbul Otogarı da alamadı, Bayrampaşa da alamadı. Biz, 2019’da göreve gelir gelmez, her gün yüzbinlerce vatandaşımızın kullandığı Büyük İstanbul Otogarı’na el attık. Baştan aşağı yenileyerek; modern, temiz ve güvenli bir hale getirdik. Kütüphane, spor merkezi, müzik kayıt stüdyosu gibi pek çok eğitim ve etkinlik alanları açtık. Otogarı İstanbul’a, İstanbullulara yakışır hale getirdik.”

“BU İKTİDARIN DERDİ MİLLETLEDİR”

Sevgili Bayrampaşalılar; Türk milleti adına karar veren değerli hakimlerimizi baskı altında tutan, adeta birer emir kulu haline getirmeye çalışan bu iktidarın derdi milletledir. Milletin dediği olmasın, milli irade özgürce tecelli etmesin diye her türlü hukuksuzluğu, her türlü kötülüğü yapıyorlar. Bana karşı açılmış davaların seyrine bir bakın. Hukuka ve vicdanlarına uyarak hareket eden, benim lehime karar alan tüm hakimleri sürgün ediyorlar. Amaçları, beni yargı eliyle siyaset dışına iterek, milletin özgür seçim hakkını gasp etmek. Özgür seçim hakkı gasp edilmiş bir millet, kendi öz vatanında esir edilmiş demektir. Aziz milletimiz böyle bir onursuzluğa izin vermedi, vermeyecek. Kendilerini devletin sahibi görenler, milli iradenin gücüyle, kendi hırslarında boğulup gidecekler.”

“GERİ DÖNÜLMEZ BİR NOKTADAYIZ”

Artık geri dönülmez bir noktadayız. Ya bu ülkede kayıtsız şartsız adalet hakim olacak ya da hepimiz esaretin ve sefaletin kurbanları olacağız. Onun için bizim mücadelemiz, her şeyden önce bir adalet ve hürriyet mücadelesidir. Yalnız kendimiz için değil, herkes için, her yerde adaleti ve hürriyeti sağlamak için yola koyulduk. Yalnızca mahkemelerde değil; elde edilen gelirde, ödenen vergide adaleti sağlayacağız. Okul sıralarında, hastane koridorlarında, devlet dairelerinde adaleti sağlayacağız. Sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, tarlalarda, fabrikalarda adaleti sağlayacağız. Her zaman bu anlayışla hareket edeceğiz: Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet!”

“GÜÇLÜ, ZENGİN, BÜYÜK BİR TÜRKİYE’Yİ KURACAĞIZ”

Her biri bu cennet vatanın tek sahibi, eşit hissedarı olan 86 milyon yurttaşımız, bu ülkenin külfetini de nimetini de adaletle paylaşacak. Devletin öncelikli görevi, herkesin hak ve hürriyetlerini sonuna kadar koruyup geliştirmek olacak. Güçlü, zengin, büyük bir Türkiye’yi kuracağız. Ama bu, gücünü, zenginliğini tüm vatandaşlarına özgürlük, refah ve mutluluk olarak yansıtan bir Türkiye olacak. Burası; adaletin, hürriyetin ve kardeşliğin ülkesi olacak.

Burası; geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, çalışkan, özgür ve mutlu insanların ülkesi olacak. Az kaldı. Bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak."