CHP lideri Özgür Özel'den Bahçeli'ye 'Savaş' yanıtı: Gazinin partisi savaş ilan etmez ama...

Hafta sonu Yozgat'ta miting yapan CHP lideri Özgür Özel TBMM'de grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiden gündeme birçok konu hakkında konuşan Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi. Bahçeli'nin dünkü videosunu hatırlatan Özel, 'memnun olduk' ifadelerini kullanırken 'savaş' sözleri nedeniyle de Bahçeli'ye tepki gösterdi.
Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde;
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Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık. Yürekten teşekkür ediyorum. Milletin, milletin efendisi olan çiftçilerimize, köylülülerimize, geçim sıkıntısı içindeki emeklilerimize, yok sayılan, hor görülen kadınlarımıza, hayalleri çalınsa da bir umuda tutunan gençlerimize, Yozgat Meydanı'nı doldurdukları için, dosta güven, olmayana kaygı verdikleri için ve "Biz buradayız! Meydan boş değil. Meydan bu meydan! Yozgat burada!" diyenlere yürekten teşekkür ediyorum.
- AK Partili kalemler karar veremiyorlar. Traktör sayısında birbirleriyle kavga ediyorlar. Biri 500 demiş, öbürü saymış 354'müş. Öbürü hesap yapmış. Yozgat'ta 35 bin traktör olacakmış. Yüzünden biri gelmiş. Demek ki 99'u bizimle birlikte değilmiş. Vallahi Türkiye'nin gündemine oturan, bütün dünyaya sesini duyuran, günlerdir yandaş kanalların gündemini belirleyen Yozgatlıların ve Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum. İyi ki varlar. Birilerinin kimyası bozuldu. Oy kendilerine verilice Anadolu irfanı diyenler, Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu'ya bakışı, Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur.
"TEK ADAMLAR KAYBEDECEK"
- Biz bu işin sağını solunu, parti ayrımlarını bir kenara bırakıp demokrasiden yana olanlarla otokrasiden yana olanların mücadelesinde 105 yıl önce bu Meclis'te, 1. Meclis'te başlayan halkın iradesini önceleyen, halk ne derse o olur diyen, oyu bir ara halktan alıp onu baş tacı edip sonra güç kaybedince ona sırt dönenlerin, burun kıvıranların, önünden sandığı almaya çalışanların, seçeceği cumhurbaşkanına karışanların, cumhurbaşkanı adayını alıp da hapse atanların karşısında sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar, onların yanında muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar, Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sünniler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerde yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, diktatör olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adamlar kaybedecekler.
"ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNDEN 1,5 GRAM ALTIN ÇIKTI"
- Şu anda 4 milyon vatandaş, 4 milyon vatandaş kredi kartından takipte. Yani eve haciz gelmek üzere, kredi kartları takipte. Milletin ekmeği küçülmüştü, bu 1 ayda, 19 Mart'tan Ekrem Başkan'ın evinden alındığı 19 Mart'tan Yozgat'ta mitinge gittiğimiz 19 Nisan'a. 19 Mart, asgari ücret, Ekrem Başkan alınırken 6,5 gram altın alıyordu. 1 gramlık altınlar var ya, 6,5 gram altın. Bugün 5 gram alıyor. İşte size asgari ücretlinin cebinden 1,5 gram altın gitti. Emekli 4,5 gram altın alabiliyordu, 3,5 gram. Her emeklinin cebinden 1 gram altını aldılar. Memur, en düşük memur maaşı, 13 gram altın alırken 10 grama düştü. Her memurdan Tayyip Bey şöyle diyor: "Düşün ki burası Türkiye Cumhuriyeti, peşinden Ekrem Bey geliyor, panikle salona giriyor. 'Çıkar çıkar çıkar!' diyor, 'çıkar. Emeklilerden' diyor 'birer gram, asgari ücretlilerden 1,5'ar gram, memurlardan üçer gram para verin buna, Ekrem'den kurtulacağım.'" Bunun hesabı bu. Ekrem İmamoğlu'na operasyon yapılmasa bugün her emeklinin cebinde 1 gram daha fazla altın olacak. Herkesin cebinden bunları alan, çalan ve bunu da sırf iktidarı bırakmamak için yapan birileriyle muhatabız.
"SAVAŞ İLAN ETMEYİZ, İŞGALE SESSİZ KALMAYIZ"
- Bugün 23 Nisan mesajı yayınlamış Sayın Bahçeli. Dün ayakta videosunu gördük. Memnun olduk. Bu kürsüde söylemiştim. Sayın Bahçeli ayağa kalkana kadar siyasete dönene kadar biz ona bir şey söylemeyeceğiz. Kültürümüzde yok hastayla uğraşmak. Kültürümüzde yok birisi yatarken, yerdeyken ona vurmak. Bir yandan kendi partisi içinde kendisi yatarken onun hakkında tezviratları yapanlar, yayanlar suçüstü yakalandı. Velihat diye kendisini gösterenlerin esas nasıl davaya ihanet içinde oldukları lidere ihanet içinde oldukları yakalandı. Sayın Bahçeli ayağa kalktı. Güya onlara hesap soracaktı. Ona hesap soracağına bugün Allah razı olsun yazmış da yazmış. "CHP" diyor, "Özgür Özel" diyor. "CHP" diyor "Özgür Özel" diyor. Benim kendisine söyleyeceğim şu. Diyor ki: "Savaş ilan ediyormuşsun." Bizim kültürümüzde yok. Yurtta barış cihanda barış. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Ben savaş ilan ederim demedim. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ederim dedim. Gazinin partisi savaş ilan etmez ama işgale sessiz kalmaz. İşbirlikçilere sessiz kalmaz.
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