Son dakika | Bahçeli'den "Bu iş daha fazla uzamasın" çıkışı! Erken seçim iddiasına rest çekti: "Karar kesin, taviz yok"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında erken seçim iddialarına yanıt verdiği ve terör örgütü PKK'nın fesih sürecine değindiği kısımlar ön plana çıktı. Erken seçim iddiasına sert tepki gösterip "Karar kesin, taviz yok" diyen Bahçeli, 27 Şubat'ı işaret edip "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:
Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi hususunda müjdeli haberleri sırasıyla almak, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında milli imkan ve kaynaklarımızı sosyal ve ekonomik kalkınmaya çevirmek, ülkemizi baştan ayağa reformlarla sarmak, yatırım seferberliğiyle donatmak, muasır medeniyetlerin üzerine sıçratacak hamleleri el birliğiyle yapmak temel ve öncelikli görevimizdir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum