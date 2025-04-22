Son dakika | Bahçeli'den "Bu iş daha fazla uzamasın" çıkışı! Erken seçim iddiasına rest çekti: "Karar kesin, taviz yok"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklamasında erken seçim iddialarına yanıt verdiği ve terör örgütü PKK'nın fesih sürecine değindiği kısımlar ön plana çıktı. Erken seçim iddiasına sert tepki gösterip "Karar kesin, taviz yok" diyen Bahçeli, 27 Şubat'ı işaret edip "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır" ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM İDDİASINA TEPKİ: KARAR KESİN, TAVİZ YOK

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan kesitler şöyle:

Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir.

"BU İŞ DAHA FAZLA UZAMAMALI"

Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK’nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir. Kanlı ve kanunsuz silahlara veda insanlık değerlerine vefadır.

Bu iş daha fazla uzamamalıdır. Demir tavında dövülmelidir. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi hususunda müjdeli haberleri sırasıyla almak, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında milli imkan ve kaynaklarımızı sosyal ve ekonomik kalkınmaya çevirmek, ülkemizi baştan ayağa reformlarla sarmak, yatırım seferberliğiyle donatmak, muasır medeniyetlerin üzerine sıçratacak hamleleri el birliğiyle yapmak temel ve öncelikli görevimizdir.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır