Almanları dolandıran 'Cehennem Melekleri' üyesi Türk gündem oldu: Tahir Özbek cinayetinde parmağı vardı!

Almanya'da 46 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 122 milyon lira vurgun yaptığı belirlenen ve Alman makamlarının şikayetiyle Türkiye’de gözaltına alınan şüphelilerle ilgili bilgiler, Almanya basınında da geniş yer buldu.

TAHİR ÖZBEK'İN ÜZERİNE KOŞANLARDAN BİRİYDİ

NTV'nin Alman Bild gazetesinden aktardığına göre; bir suikast timi, 10 Ocak 2014'te Almanya’nın başkenti Berlin’de “Expekt” isimli bahis bürosuna baskın yaptı. Baskın, Reinickendorf semtinde yerel saatle 23.00'ten birkaç dakika önce gerçekleşti. Baskına 13 kişinin katıldığı ifade edilirken, o dönemde 24 yaşında olan ve “Cehennem Melekleri”ne (Hells Angels) mensup olan Ali Erdi A. isimli şüpheli, Tahir Özbek’in üzerine koşan üçüncü kişi oldu. Bundan saniyeler sonra A.'nın beraberindeki silahlı kişilerden biri 26 yaşındaki Özbek’i altı kez ateş ederek öldürdü. Haberde, Özbek’in polis tarafından bilinen bir fail olduğu bilgisi verildi.

SUÇ ORTAKLARINA MÜEBBET HAPİS

Ali Erdi A. cinayetin ardından Türkiye’ye kaçtı. A.'nın başka bir suç sebebiyle Türkiye’de gözaltına alındığına işaret edilen habere göre, Tahir Özbek cinayetiyle ilgili dava Kasım 2014’te başladı. O dönemde 35 yaşında olan Kadir Padir’in yönetimindeki “Cehennem Melekleri”nin 10 üyesine resmi olarak suçlama yöneltildi. 2019 yılında sonuçlanan davada, Ali Erdi A.’nın sekiz “suç ortağı” cinayet sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Padir de cinayete azmettirme suçundan mahkum oldu. Almanya’daki dava Ali Erdi A.’nın gıyabında görülürken, şüpheli Türkiye’de gözaltına alındı.

TÜRKİYE, ŞÜPHELİYİ İADE EDECEK Mİ?

Şüpheli Ali Erdi A. yıllardır bahis bürosunda işlenen cinayet dolayısıyla Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranıyordu. Bild’in haberinde, Türkiye’nin hem Almanya hem Türkiye vatandaşı olan Ali Erdi A.’yı Almanya’ya iade edip etmeyeceğinin netlik kazanmadığına işaret edildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan AA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya adli makamları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin, sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Diğer şüpheliler hakkında ise "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Kendilerini polis, savcı ve hakim olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını organize şekilde dolandıran şüphelilerin, 46 ayrı suç olayında haksız kazanç sağladıkları, toplam 2 milyon 850 bin avronun bir kısmını Türkiye'deki şüphelilere aktardıkları belirlenmişti.

İstanbul, İzmir ve Sakarya'da 19 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B. ve A.E.A. gözaltına alınmıştı.

Haklarında "suç örgütü kurmak, yönetmek" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem yapılan bazı şüphelilerin "Hells Angels" adlı silahlı suç örgütüyle bağlantılı oldukları da tespit edilmişti.