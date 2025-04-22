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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı

Daha önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Mahir Polat, yaşadığı kalp rahatsızlığı ve tansiyon sorunları nedeniyle bugün bir kez daha hastaneye kaldırıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat bir kez daha hastaneye kaldırıldı
Ufuk Dağ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mahir Polat, kalp damar rahatsızlıkları ve sürekli devam eden dirençli tansiyon sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldı.

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9 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan Mahir Polat, ağır sağlık sorunları nedeniyle 9 Nisan Çarşamba günü tahliye edilmişti.

BU SABAH BİR KEZ DAHA HASTANEYE KALDIRILDI

Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına rağmen günlerce cezaevinde tutulan Polat, artan tepkilerin ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.

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Tahliyesinin ardından, Polat’ın kalp damar ve hipertansiyon tedavisi, daha önce tedavi gördüğü sağlık kurumlarında devam ediyordu.

Halk TV'nin haberine göre; 14 Nisan’da hastaneye yatırılan ve bir süre burada tutulan Mahir Polat’ın bu sabah tekrar eden kalp damar sorunları ve dirençli yüksek tansiyonun sürmesi nedeniyle Şişli Memorial Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Ev hapsi süreci devam eden Polat’ın sağlık durumu, doktorlar tarafından yakından takip ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mahir Polat hastane
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