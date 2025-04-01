CHP lideri Özgür Özel'den büyük çıkış! Vatandaşlara yarın için tüketimi durdurma çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birçok markayı içine alan boykot listesini açıklamıştı. Bu sefer de Özel sosyal medyadan yapığı açıklamada vatandaşları yarınki boykota çağırdı. Özel, "Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Özel paylaşımında şunları ifade etti:

"19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar.

Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.

Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak."