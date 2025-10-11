CHP lideri Özgür Özel'den Dünya Kız Çocukları Günü mesajı! "Borcumuzu ödeyeceğiz"

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle paylaşımda bulundu.

"BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ"

Özel paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

"Kızım İpek’le her göz göze geldiğimde, yalnızca kendi evladımı değil, bu memleketin tüm kız çocuklarını görüyorum.

Nehir’i, Vera’yı, Elif’i, Zeynep’i hepsini… Hepsinin gülüşünde aynı umudu görüyorum.

Bu ülke, kız çocuklarına borçlu. Güvenli bir gelecek, eşit bir yaşam, özgür bir ülke borçlu.

Borcumuzu ödeyeceğiz. Bir baba olarak, bir yurttaş olarak, bütün inancımla söz veriyorum."