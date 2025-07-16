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CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu'nun duruşması sonrası açıklama: "O tehlike ortadan kalktı..."

Görevden uzaklaştırılan İBB tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla görülen karar duruşması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu. Özel "Tehdit suçundan yüksek miktarda ceza alıp da, istinafta da onaylansa, çok kısa süre siyasi yasak gelebilir. 2 ay 15 günlük bir ceza verildiği için ve siyasi yasak sınırına girmediği için bu tehlike ortadan kalktı" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'den İmamoğlu'nun duruşması sonrası açıklama: "O tehlike ortadan kalktı..."

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada 2 suçtan toplamda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına, 1 suçtan ise beratına hükmedilmişti. Duruşmaya katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarına ziyarette bulundu. Özel, ziyaret sonrası Silivri Ceza İnfaz Kurumları önünde açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel den İmamoğlu nun duruşması sonrası açıklama: "O tehlike ortadan kalktı..." 1

"BEN SİZE Mİ BIRAKACAĞIM, ARKADAŞLARIMIN NAMUSUNU, HAYSİYETİNİ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan Özel, "Herkesin annesinin, babasının kurduğu 60 yıllık şirketlere çöküyorsun. Kul hakkı yemiyor musun, nasıl vereceksin hesabını? Yarın bir gün gelip de, yalvarırsın yattığın yerden canım çıksın diye, Allah almaz canını. Millete bu çektirilir mi? Biz kimsenin saçına başına bakmıyoruz. Gelene gidene ‘genel başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım' cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım, tane tane anlatırım, bakalım sen çocukların yüzüne bakabiliyor musun? Siz ne sandınız kendinizi? Ben size mi bırakacağım, arkadaşlarımın namusunu, haysiyetini? Biz çalmadık, çaldırmadık, çırptırmadık. En sonunda masumiyet ortaya çıkacak ortaya. Ahmet Özer'in 260 gündür burada boşu boşuna yattığı ortaya çıktı" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel den İmamoğlu nun duruşması sonrası açıklama: "O tehlike ortadan kalktı..." 2

"SİYASİ YASAK SINIRINA GİRMEDİĞİ İÇİN BU TEHLİKE ORTADAN KALKTI"

Özel açıklamalarının devamında ise, "Tehdit suçundan yüksek miktarda ceza alıp da, istinafta da onaylansa, çok kısa süre siyasi yasak gelebilir. 2 ay 15 günlük bir ceza verildiği için ve siyasi yasak sınırına girmediği için bu tehlike ortadan kalktı. O yüzden, bu kararı birkaç ay içinde istinafta onaylatıp, siyasi yasak getiremezler. Bir başka suç iddiasıyla 2 yılın üzerinden ceza verdiler, bunun kesinleşmesi için seçime kadar yetişmeyecek şeyler var" diye konuştu.

(İHA)

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
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