CHP lideri Özgür Özel'den KKTC'deki seçimler sonrası açıklama! "Kardeş partimiz CTP'nin liderini yürekten kutluyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel'den KKTC'deki seçimler sonrası açıklama! "Kardeş partimiz CTP'nin liderini yürekten kutluyorum"
Doğukan Akbayır

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP lideri Özgür Özel den KKTC deki seçimler sonrası açıklama! "Kardeş partimiz CTP nin liderini yürekten kutluyorum" 1

"KARDEŞ PARTİMİZ CTP'NİN LİDERİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır."

Özel, Erhürman'ın, devlet ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu "serin kanlı, yapıcı dili" de önemsediğini belirterek, "Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC'de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

