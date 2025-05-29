CHP lideri Özgür Özel için 'ihraç' çıkışı tartışma yaratacak! Bu sözler çok konuşulur: "Parti ihraç talebiyle disipline veriyorum derse aday olamaz"

CHP'nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultay’ın, iptali talebiyle açılan davalarda, kurultay sürecinde usulsüzlükler yaşandığı iddia edilmişti. Mahkeme, son duruşmada davayı 30 Haziran'a ertelemişti. Bir sonraki duruşmanın tahkikat celsesi olarak yapılmasına karar verilmişti. Gerek görülmesi halinde bu celsede sözlü yargılamaya da geçilebileceği belirtilmişti.

Siyasetin de yakından takip ettiği davada kayyum senaryosu da hala tartışılmaya devam ederken, kurultayın iptali tartışmaları da gündemde. Bazı isimler kurultayın iptali durumunda Özel'in aday olamayacağını savunurken, bazıları da aday olabileceğini belirtti.

'İHRAÇ' ÇIKIŞI: "PARTİ DİSİPLİNE VERİYORUM DERSE ADAY OLAMAZ"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de konuya ilişkin gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. 'İhraç' senaryosunu gündeme getiren Atik, "Parti şunu yaparsa olamaz: 'Siz rüşvete aracılık ettiniz, rüşvetle bu göreve geldiniz, dolayısıyla disiplin suçu işlediniz. Sizi tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline veriyorum' derse aday olamaz" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU YAPMAZ DİYEMEM, YAPAR DA DİYEMEM"

Bu süreç doğrultusunda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de konuşan Atik, "Kılıçdaroğlu yapmaz diyemem, yapar da diyemem ama böyle bir ihtimal var. Bunu göreceğiz" dedi.

ATİK'TEN 'PARTİ İÇİ TEPKİ' İDDİASI

Açıklamalarına devam eden Atik, CHP ile ilgili de bir iddiada bulundu. Atik, "Bir de şu var geçtiğimiz günlerde grup toplantısında da konuştu. Sayıştay raporlarını açıkladı mesela. Sayıştay raporlarıyla ilgili, AK Partili belediyelerle ilgili iddialarda bulundu. Parti yönetiminde, parti içinde onlara da tepki var Özgür Özel ile alakalı" şeklinde konuştu.

"BİRAZ GARİP OLDU"

Atik açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Sayıştay raporlarında, sadece İBB ile ilgili ve bağlı kuruluşlarıyla ilgili 137 tane suç tespiti var. Özgür Bey bunların bir tanesine cevap vermeden, bu soruşturmayla ilgili hiçbir iddiaya cevap vermeden 'AK Partili belediyelerde şu var' demesi de biraz garip oldu. Fatih Belediyesinde de ilginç bir durum var. CHP'li meclis üyeleri de Özgür Bey gibi düşünmemişler çünkü AK Partililerle ortak karar almışlar"