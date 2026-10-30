Miting sorusu Trump'ı çileden çıkarttı! Muhabiri fırçaladı: "Hastasın sen"

ABD Başkanı Donald Trump seçim mitingleri sürerken hafta sonu Kansas ve Iowa eyaletlerinde hafta sonu düzenlenmesi beklenen mitinglerini iptal etti.

TRUMP'I KIZDIRAN SORU

Havalimanında bir muhabir, Trump'a Kansas mitingini iptal etmesini hatırlatarak "Bunun hasta olmanızla bir ilgisi var mı?" diye sordu.

SERT YANIT VERDİ: "HASTASIN SEN"

Trump muhabirin sorusuna sert yanıt verdi. "Sen hastasın! Kendine çekidüzen ver, çok kötü görünüyorsun. Sen hasta birisin. Reuters berbat. Şu sersemliğe bak, şu adamın haline bir bakın" diyen Trump şu ifadeleri kullandı:

"İKİ HAFTADIR BENİ TAKİP EDİYORSUN"

"Kaç oldu, 28 (miting) mi? Nedenini söyleyeyim, çünkü gitmek zorunda hissetmiyorum. Yarın Florida'ya gidiyorum, başka bir çıkarsa da yaparım. İki haftadır beni takip ediyorsun, mükemmel hissediyorum."

Trump muhabire sert tepkisinin ardından başka soru almayarak ayrıldı.