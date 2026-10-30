Eşini öldürüp aynı silahla intihar etti! Cebinden not çıktı: "Üçünüzü de yakalayıp öldüreceğim"

Olay, saat 13.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Batıkent semti Başkent Bulvarı’nda meydana geldi. Terzi Aynur Ekici ile iş yerine gelen boşandığı Doğan Yavuz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 EL ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında Doğan Yavuz, Aynur Ekici'ye 3 el ateş etti. Yavuz, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsüne 2, bacağına 1 kurşun isabet eden Aynur Ekici ile Doğan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Yavuz ve Ekici'nin cesetleri, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkisi de terzi olan ve 2 kız çocukları bulunan Yavuz ve Ekici'nin 2021 yılında boşandığı öğrenildi.

NOT DETAYI

Olayın meydana geldiği iş merkezinin yöneticisi Hasan Ateşoğlu, Aynur Ekici'nin kocasından kaçtığını ve burada terzilik yaptığını belirterek, "Gürültü bir sesle bütün komşular o tarafa doğru yöneldi. Adam gelmiş iki el bayana, iki el de kendine sıkmış ve intihar etmiş. İkisi de öldü maalesef. 2021 yılında boşanmışlar. Adam onu takip ediyormuş. Zaten dükkanı da kızının üzerine yapmış, kendi üzerine yapmamış" dedi.

"CEBİNDEN, 'ÜÇÜNÜZÜ DE ÖLDÜRECEĞİM' DİYE NOT ÇIKMIŞ"

Ateşoğlu açıklamalarının devamında ise "Epeydir kadın kaçıyordu zaten. Yani adresini falan belirsiz bir şekilde, burada kızının üzerine faaliyet gösteriyordu dükkanında. Eşini hiç tanımıyoruz. Boşandıktan sonra muhtemelen kadın kaçtığında izini kaybettirdiğini düşünerek burada yaşamış. Kocası da İstanbul'dan gelmiş. İkisi de kanlar içinde yerdeydi. Sonra ambulans çağırdık, polis çağırdık. Cebinden bir not çıkmış; 'Üçünüzü de yakalayıp öldüreceğim' diye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır