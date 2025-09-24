CHP MYK üyeleri için disiplin hapsi talep etmişti! Milletvekilleriyle tartışan kadının kimliği belli oldu

CHP'de krizin adresi İstanbul olmuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi mevcut başkan ve yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin'in başında bulduğu heyeti atamıştı.

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'ni bugün gerçekleştirmek isterken, mahkeme bu kez de kongrenin durdurulması talebinde bulundu ve yazı gönderdi.

MEMURLAR KONGRENİN YAPILDIĞI SALONA GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, söz konusu durdurma kararını tebliğ etmek için kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Memurları karşılayan parti üyesi vekiller, hukukçular ve avukat, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğunu savundu ve memurları salona almak istemedi. Bunun üzerine icra memurları tutanak tutarken, iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

"DİSİPLİN HAPSİ TALEBİNDE BULUNULACAKTIR"

CHP'li isimler YSK'nın kararını hatırlatırken memurların yanında bulunan bir kadın ise kongrenin yapılamayacağını iddia etti. Tutanak için beyanda bulunan kadın "Ayrıca tedbir kararını yerine getirmeyen MYK üyeleri hakkında disiplin hapsi talebinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

"KARARI OKUYALIM, KARARI UYGULAYALIM"

Aynı kadın, "Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım" şeklinde konuşurken, bu kadının kim olduğu da merak edildi.

ÖZLEM ERKAN'IN AVUKATIYMIŞ

Sözcü'nün haberine göre kadının kimliği belli oldu. Bahsi geçen kadının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikayeti yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.

HEYET YSK KARARI SONRASI BİNADAN AYRILDI

Öte yandan YSK CHP'nin kongresinin devam etmesine karar verdi. CHP'nin kongresine gelen heyet ise YSK kararı sonrası binadan ayrıldı.