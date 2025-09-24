HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP MYK üyeleri için disiplin hapsi talep etmişti! Milletvekilleriyle tartışan kadının kimliği belli oldu

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de gündem yine İstanbul İl Başkanlığıydı. Başkanlık için bugün olağanüstü kongre gerçekleştirilirken, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin iptalini talep etti. Talep sonrası kongrenin yapıldığı binaya heyet gelirken, heyet ile CHP'liler arasında gerginlik yaşandı. Heyetin yanında bulunan bir kadın kongrenin yapılamayacağını iddia etti ve "MYK üyelerine disiplin hapsi talebinde bulunacaktır" dedi. Kadının kim olduğu merak edilirken, kimliği ortaya çıktı. İşte detaylar...

CHP'de krizin adresi İstanbul olmuştu. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi mevcut başkan ve yönetimi görevden alınmış yerine Gürsel Tekin'in başında bulduğu heyeti atamıştı.

CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi'ni bugün gerçekleştirmek isterken, mahkeme bu kez de kongrenin durdurulması talebinde bulundu ve yazı gönderdi.

CHP MYK üyeleri için disiplin hapsi talep etmişti! Milletvekilleriyle tartışan kadının kimliği belli oldu 1

MEMURLAR KONGRENİN YAPILDIĞI SALONA GELDİ

Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul 6. İcra Müdürlüğü memurları, söz konusu durdurma kararını tebliğ etmek için kongrenin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne geldi.

CHP MYK üyeleri için disiplin hapsi talep etmişti! Milletvekilleriyle tartışan kadının kimliği belli oldu 2

GERGİNLİK YAŞANDI

Memurları karşılayan parti üyesi vekiller, hukukçular ve avukat, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğunu savundu ve memurları salona almak istemedi. Bunun üzerine icra memurları tutanak tutarken, iki taraf arasında gerginlik yaşandı.

CHP MYK üyeleri için disiplin hapsi talep etmişti! Milletvekilleriyle tartışan kadının kimliği belli oldu 3

"DİSİPLİN HAPSİ TALEBİNDE BULUNULACAKTIR"

CHP'li isimler YSK'nın kararını hatırlatırken memurların yanında bulunan bir kadın ise kongrenin yapılamayacağını iddia etti. Tutanak için beyanda bulunan kadın "Ayrıca tedbir kararını yerine getirmeyen MYK üyeleri hakkında disiplin hapsi talebinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

"KARARI OKUYALIM, KARARI UYGULAYALIM"

Aynı kadın, "Tebliği yapalım. Kararı okuyalım, kararı uygulayalım. Tutanağı tutalım" şeklinde konuşurken, bu kadının kim olduğu da merak edildi.

ÖZLEM ERKAN'IN AVUKATIYMIŞ

Sözcü'nün haberine göre kadının kimliği belli oldu. Bahsi geçen kadının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına neden olan şikayeti yapan Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç olduğu öğrenildi.

HEYET YSK KARARI SONRASI BİNADAN AYRILDI

Öte yandan YSK CHP'nin kongresinin devam etmesine karar verdi. CHP'nin kongresine gelen heyet ise YSK kararı sonrası binadan ayrıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek36 saatlik e-ticaret sertifika programı, uzmanlar Gaziantep'te yetişecek
Denizin metrelerce dibinde namaz kıldılarDenizin metrelerce dibinde namaz kıldılar

Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP kongre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.