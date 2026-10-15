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CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı

CHP'de, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz." açıklamasını yaptı.

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı

CHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel getirildi.

CHP nin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı 1

CHP SÖZCÜSÜ SARI DUYURDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

CHP nin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı 2

"MYK tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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