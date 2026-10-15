CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı

CHP İstanbul İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel getirildi.

CHP SÖZCÜSÜ SARI DUYURDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"MYK tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin'e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel'e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun."

Merkez Yönetim Kurulumuz (MYK) tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir. Partimize verdiği emek ve katkılar için Sayın Gürsel Tekin’e teşekkür ediyoruz. Bu onurlu bayrağı devralan Sayın Yüksel’e ve İstanbul örgütümüze hayırlı olsun. — Müslim Sarı (@muslimsarichp) October 15, 2026

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır