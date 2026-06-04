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CHP’nin İstanbul İl Kongresi davası reddedildi

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davayı, davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.

CHP’nin İstanbul İl Kongresi davası reddedildi
Melih Kadir Yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul CHP
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