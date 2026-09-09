CHP'nin kuruluş yıl dönümü! Kılıçdaroğlu Anıtkabir'e çıktı, o isim de ön safta

CHP, 9 Eylül'de kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünü gün boyuu süren törenlerle kutluyor. Genel Merkez binasına, "Yerimiz belli, yurdumuz belli, yolumuz belli" ve "103 yıldır Atatürk'ün yolunda aydınlık yarınlara" ifadelerinin yer aldığı afişler ve 103’üncü yıl vurgusunun yapıldığı bayraklar asıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ANITKABİR'E ZİYARET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyet ve partililerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ! EN ÖN SAFTA

CHP'de hakkındaki taciz iddialarıyla gündeme gelen ve tekme tokat dayak yediği videoları ortaya çıkan Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti. Yazgan, Anıtkabir'de en ön sırada ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden partililer arasında görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gibi isimler yer alırken, bu isimlerin yanında kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Edirne milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın da yer alması dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ KATILMADI

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Anıtkabir'deki törene katılmadı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kılıçdaroğlu ve CHP heyeti, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

"ARINMA İRADESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, Cumhuriyet Halk Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde, 9 Eylül'ün bağımsızlık ve kuruluş ruhuyla huzurunuzdayız. Yaktığınız bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatıyor; kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi, bizlere bıraktığınız en büyük emanetlerden biri olarak yaşamaya devam ediyor. Emanetinize layık olmak; Cumhuriyet Halk Partisi’nin dokularına işlenen ahlakı, adaleti ve erdemi korumak, her türlü yozlaşmadan arınma iradesini ve temiz siyaset anlayışını kararlılıkla sürdürmek demektir.

"MİLLET EGEMENLİĞİNİ EKSİKSİZ HAKİM KILACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ"

Bu sorumluluğun gereği olarak, Cumhuriyetimizi 2’nci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağımıza ve millet egemenliğini eksiksiz hakim kılacağımıza söz veriyoruz. 9 Eylül ruhundan aldığımız güçle ülkemizi demokrasinin, adaletin ve umudun ülkesi yapma mücadelemizi sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor; silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri saygıyla yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

CHP’NİN 103’ÜNCÜ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül Çarşamba günü Ankara'da gerçekleştirilecek program, Anıtkabir'de düzenlenecek törenlerle başladı.

Saat 15.00'te Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanlarının katılımıyla "Geçmişin ve Geleceğin Tespiti" başlıklı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirilecek.

Saat 17.00'de Bellek Müzesi'nde "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşması yapılacak. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu düzenlenecek. Resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.

Programda saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 20 dakika sürecek gösterinin ardından saat 21.30'da Pyro Show gösterisi yapılacak ve program sona erecek. Öte yandan 19.30-21.30 saatleri arasında 9 Eylül temalı ışıklandırma ve görsel gösterimler gerçekleştirilecek.