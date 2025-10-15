CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarih verdi, "Arnavutköy ile ilgili büyük bir rezaleti açıklayacağız" dedi

CHP'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanmasının ardından başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Sarıyer'de partililere seslendi.

CHP lideri Özel, Kanal İstanbul çalışmalarının devam ettiği Arnavutköy ilçesiyle iligli olarak haftaya çarşamba günü büyük bir rezaleti açıklayacağını duyurdu. Özel, partilileri ve tüm vatandaşları çarşamba günü Arnavutköy'de düzenlenecek olan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine davet etti. Arnavutköy'le ilgili rezaleti bu mitingde açıklayacağını işaret etti.

"KREŞ ÇAĞDAŞ EĞİTİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ DEMEK"

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Kreş ne demek kadının sosyal hayata katılması demek, kreş demek yoksulun çocuğunun el becerisinin zenginin çocuğuyla aynı düzeyde gelişmesi demek. Kreş çağdaş eğitim için olmazsa olmaz demek. Yurt demek öğrenciye barınma sorunu olmasın demek. Niye yapmaz yurdu! Çünkü bekler ki öğrenciyi otogarda kendisine yakın cemaatler yakalasın. Götürsün kendi yurduna kaydetsin ve yoksul ailenin evladının sorunundan kendine militan devşirsin ister." dedi.

"VATANDAŞ BORCU BORÇLA KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Yoksulluk sınırının 91 bin liraya çıktığını hatırlatan Özel, meydandaki yurttaşlara "Erdoğan sizi neden sevmiyor biliyor musunuz? Çünkü fakirsiniz" diyerek ekonomik sıkıntılardan bahsetti.

Özel, AKP iktidarının zenginmden alması gereken vergiyi yoksuldan aldığını ifade ederek "Vatandaş borcu borçla kapatmaya çalışıyor" dedi.

"EMEKLİ MAAŞI İKİ ÇEYREK ALTIN ALIYOR, CHP İKTİDARINDA SEKİZ ÇEYREK ALTIN ALACAK"

Şu an AK Parti iktidarında emeklinin maaşı iki çeyrek altın alıyor. CHP iktidara gelsin ağız tadıyla politikalarını yürütsün emekli maaşıyla önce dört, sonra altı, sonra sekiz çeyrekk altın alabilir. Fena mı olur?

"Meydanın %90'ı zaten resmi rakama göre de ülkenin %86'sı bu rakamın altında gelir alıyor. Öyle olunca da Erdoğan en yüksek vergiyi de, faizi de yoksuldan topluyor. Bakın, bitmiş, tükenmiş, son çaresi kredi kartını kredi kartıyla kapatmak olmuş ya da nakit avans dedikleri yani eksi bakiyeci olmuş insanlardan %95 faiz alıyor. Resmi faiz oranı %40. Bunun biraz üzerinde işletmelere, fabrikalara kredi dağıtıyorlar ama İbrahim Amca'ya emekli maaşı yetmemiş, kredi kartından çekmiş ve minimum tutarı ödeyebilmiş, üstüne faiz %95. Ya da gitmiş bankadan, bankadan nakit avans çekmiş, eksi bakiye düşmüş, yıllık %95"

"TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR BARINMA KRİZİ VAR"

Türkiye'de ciddi bir barınma krizi var. Öğrenci için barınma krizini konuşurken hadi yurtta kalmayı tavsiye ettik. Peki ya öğretmenler? şimdi ev almak, milli piyango çıkmadıysa ya da miras kalmadıysa neredeyse imkansız. AK Parti'nin kara düzeni bizi bu hale getirdi.

Üç yıl önce ev anahtarı dağıtacağım diyen AK Parti şimdi size sosyal konuttan ev kiralayacağım diyor. Hiç fena fikir değil. Ama şartları ne bunun? CHP'nin sosyal konut projesini duyumuş, onu uygulamayak istiyor. Deprem bölgesine bir yılda 600 bin konut dedi, üç yıl geçti daha 250 bin konutu tamamlayacak. Millete sürekli bir konut hayaliyle kuralar, al para ver paralar... Burada ev ve araba hayali bile kuramayanlar, hemen değil ama elbette bu ülkede herkesin işine kavuşacağı, yoksulluktan kurtulacağı, ilk yılın sonrasında asgari ücretten fazlasını alıp sosyal konuttan faydalanacağı haktan yana hukuktan yana eşitlikçi bir iktidarı vaad ediyoruz.

İktidar yürüyüşümüz emin ve kararlı adımlarla başladı, hep birlikte devam edeceğiz.

"NE KADAR LOJMAN VARSA HEPSİNİ KAPATTI SATTI"

AK Parti önce memurun lojmanına savaş açtı. Ne kadar lojman varsa hepsini kapattı sattı. Lojman meselesini başta infaz koruma memurları olmak üzere kademe kademe çözeceğiz. Ama en büyük haksızlığa uğrayanlar infaz koruma memurları. CHP iktidarı başladığında lojmanda kalmayan bir tane infaz koruma memuru kalmayacak.

CHP'nin asıl meselesi Saraçhane eylmelerimizi ve bu meydanlardaki mitinglerimizi görmeyen, parayı bizden kazanıp bizi görmeyen iktidar yanlısı televizyonlarladır. Bunlardan birisi de merkezi Sarıyer'de olan NTV televizyonu. Bizi göstermedi boykot listemize girdi, şimdi reytingleri dibe vurdu.

"NTV GRUBUNU BOYKOT ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bu mitingi aslında NTV önünde yapacaktık. Ama orada çalışan emekçilere hürmetten onların ailelerine hürmetten vazgeçtik. Ama bu grup yemeğini, arabasını bizim partiye bizim seçmenimize satıyor, televizyonunu bize izletiyor ama bizi yayınlamıyor. O yüzden bu NTV grubunun bütün restoranlarını bütün arabalarını ve televizyon radyo yayınlarını boykota devam.

Ama boykot etmek başka, emekçiye haksızlık etmek başka. Yöneticisini boykot ediyoruz, kameramanına muhabirine tepkimizi göstermiyoruz. İşte CHP böyle bir parti.

"ERDOĞAN VE BELLİ YAŞIN ÜSTÜNDEKİ SİYASETÇİLERİN AKRAN DAYANIŞMASI..."

Bakın ABD'de Trump, kendisinden iki yaş büyük Biden'ı 'yaşlısın' diye diye yendi. Erdoğan, Erbakan'ı 'yaşlandın artık' diyerek gönderdi. Şimdi Erdoğan ve belli yaşın üstündeki siyasetçilerin akran dayanışması gençlerin umudunu söndürüyor.

"NADİR ELEMENTLERİN PAZARLIĞINI BEYAZ SARAY'DA YAPIYOR"

Belli yaşa gelmiş, muhakeme yeteneğini kaybetmiş, yanında yanlışını söyleyemeyen, milletin sırtından ağır vergilerle inmeyenler gaz alacak Trump'tan alıyor. Nadir elementlerin pazarşlığını Beyaz Saray'da yapıyor. Bu anlayış, bu ülkeye kaybettirir. Biz genç kardeşlerimizle kadrolarımızı doldurup gençlerimizin inancıyla büyük bir mücadeleyi hep beraber veriyoruz.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ ARNAVUTKÖY'DEKİ REZALETİ ANLATACAĞIM"

Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı bir yer. Orada yaşanan rezaleti, neler yapıldığını bildiğimiz o rezaleti haftaya çarşamba Arnavutköy'de size anlatacağım. Bütün İstanbul'un AK Parti'nin kalesi olarak bilinen ama demokrasinin kalesi olacak olan Arnavutköy'e bekliyorum sizi. Kale siyasetini hep birlikte bitireceğiz.

Biz İstanbul'daki 39 ilçede 28'ini hedefledik 26'sını aldık.Türkiye'de Ege'de hiç alınmadık bir il bırakmadık. Türkiye coğrafyasının yüzde 65'ini, ekonomisinin yüzde 85'ini kazandık. Çünkü, partimiz başaracağına inanıyordu. "