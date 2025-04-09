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CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!

CHP'de geçtiğimiz pazar günü olağanüstü kurultay yapılmıştı. Kurultayda tek aday olan Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. Berhan Şimşek'in adaylık başvurusunu yapmadığı yönündeki açıklamalar son kurultayı da tartışma konusu yapmıştı. Yaşanan son gelişmede kurultayın iptali için yapılan başvurunun reddedildiği aktarıldı.

CHP'nin olağanüstü kurultay iptali için yapılan başvuru reddedildi!
Cansu Akalp

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, adaylığını açıklayan Berhan Şimşek aday olamamıştı.

CHP'nin kurultayında Berhan Şimşek'in 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadığı' iddia edilmişti. Şimşek de yaptığı açıklamada 5 dakika geç kaldığını belirtmişti.

Bu olay CHP'nin son olağanüstü kurultayını da tartışmalara yol açmıştı.

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN YAPILAN BAŞVURU REDDEDİLDİ!

Gazeteci Fatih Atik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu olağanüstü kurultayın iptali için yapılan başvuru hakkında, "Yapılan başvuru Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi" diye yazdı.

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YSK CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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