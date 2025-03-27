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CHP'nin yol haritası açıklandı! Bayramda başlıyor... Çok konuşulacak detay: Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy kadar...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.03.2025 08:56
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreç Türkiye'de siyasi iklimi daha sertleştirdi. CHP günlerce Saraçhane'de eylem yaptı. Birçok ilde gösteriler düzenlendi. Kayyum riskinin bittiğini söyleyen Özel eylemlerin sona erdiğini açıklamıştı. Şimdi gözler CHP'nin yeni kampanyasında. Özel bayramı işaret etti. Hedef ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy kadar imza toplayarak erken seçim talebinin güçlendirilmesi...

CHP'nin yol haritası açıklandı! Bayramda başlıyor... Çok konuşulacak detay: Erdoğan'ın bir önceki seçimde aldığı oy kadar...

19 Mart'ta başlayan siyasi hareketlilik devam ediyor. Bir haftadır İstanbul Büyükşehir Belediye binasındaki geçici odasında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada kalma sebebini ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan sürece dair partinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı. Özel, "Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz," ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı için Ekrem İmamoğlu dışında bir adaylarının olmadığını söyleyen Özel, İmamoğlu’nun aday olabilmesi için diploma iptaline bir dava açtıklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun içeride de olsa dışarıda da olsa adayları olduğunu vurgulayan Özel, "Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız," dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasında geçici olarak kullandığı ofiste Sözcü yazarı Güney Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"O KANEPEDE 7 GECEDİR YATIYORUM"

CHP lideri Özgür Özel geçici çalışma ofisinden gizli bölmeyle geçilen 15 metrekarelik çekyatlı yatak odasını da gösterdi. Belediye operasyonunun ilk gününden sonra buraya geldiğini söyleyen Özel bunun sebebini ve sürecin sonrasına dair planlarını şöyle anlattı:

"Ben ilk günden sonra bu odaya geldim. Bu gördüğünüz odadaki genel sekreter tutukluydu. Odasının arkasında bir çekyat kanepe var. O kanepede 7 gecedir yatıyorum hiç çıkmadım. Niye? Yapılan işi iyi tespit etmek lazım. Bu bir darbe girişimiydi. Burası bir sembol. İstanbul’un iradesine karşı yapılıyor. Her darbe bir sembol mekanı hedef alır. Genelde bu meclis binalarıdır ya da monarşiyle yönetiliyorsa kraliyet saraylarıdır."

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İMAMOĞLU İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILACAK

"Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması ve bir an önce ön seçim yapılması talebiyle imza kampanyası başlatacağız. Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı belirleyen 15 milyon kişi ve 1 milyon 750 bin üyemiz bu sefer de devasa imza kampanyası için bayramla birlikte start alacak. Hedefi Türkiye’deki son seçimlerde Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy kadar (yazarın notu; 27.73 milyon) imza toplanması. Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz."

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"DİPLOMA HUKUK DIŞI ŞEKİLDE İPTAL EDİLDİ"

"Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu’nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi. O durumda zaten adaylığının önünde bir engel kalmayacak. Ekrem İmamoğlu içeride de olsa dışarıda da olsa adayımız. Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız.

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"BAŞKA BİR İSİM YOK GÜNDEMİMİZDE"

Tüm ulaşım yasakken, tarihi yarımada gibi bir yerde pazar akşamı 1.5 milyon kişiyi toplayabilen motivasyon, önünde hiçbir engel tanımaz. 15 milyon insanın, bastonuyla, yürüteciyle, karnında bebeğiyle hamilelerin, engellilerin oy vermeye koştuğu, coşkun akan selin önünde kimse duramaz. Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka bir isim yok gündemimizde. Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır."

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı ekrem imamoğlu operasyonu
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