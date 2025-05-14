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CHP oylarıyla seçilmişti!' AK Parti'ye geçti, olay oldu... Hasan Ekici'ye Gelecek Partisi'nden tepki yağıyor

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici bugün AK Parti’ye katılırken, rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Gelecek Partili isimlerde gelen tepkiler ise gündem yarattı. Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, Ekici için "Karaktersiz herif" diye yazarken; Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün ise "Haklarını aşırdığın insanların vebalini dünya ve ahirette çekeceksin…" ifadelerini kullandı.

CHP oylarıyla seçilmişti!' AK Parti'ye geçti, olay oldu... Hasan Ekici'ye Gelecek Partisi'nden tepki yağıyor
Çiğdem Sevinç

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifasını duyurdu.

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EKİCİ, İSTİFA KARARIN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi PYK ve parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sn. Ahmet Davutoğlu’na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AK PARTİ'YE GEÇTİ, ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Ekici'nin AK Parti'ye katılacağı iddiaları ise bir anda gündem yarattı ve söylenenler doğru çıktı. Ekinci, bugün resmen AK Parti'ye katılırken, parti rozetini ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.

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GELECEK PARTİLİ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE ÇOK SERT TEPKİ

Öte yandan Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan sosyal medya hesabı üzerinden Ekici'ye tepki gösterdi.

EKİCİ: "KARAKTERSİZ HERİF"

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Arslan "Lan karaktersiz o kadar herifsin niye yorumu kapatıyorsun Açsana şu yorumları" diye yazdı.

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ÜSTÜN: "HAKLARINI AŞIRDIĞIN İNSANLARIN VEBALİNİ DÜNYA VE AHİRETTE ÇEKECEKSİN"

Bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün'den geldi. Üstün, yaptığı paylaşımda "İnsanlıktan istifa etmişsin…. Gelecek Partisi’den istifa etsen ne yazar.. Haklarını aşırdığın insanların vebalini dünya ve ahirette çekeceksin…" ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, 2023 Türkiye genel seçimlerinde CHP listesinden seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP istifa gelecek partisi
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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Olması gereken vacip oluyor..
Kemal Kılıçdaroğlu'nun rezaleti benim oyumla seçilen kişi
Muharrem İnce her zaman haklıydı
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