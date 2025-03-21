CHP'ye 2 günde 40 bin üye

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Böke, zorlu günlerden geçtiklerini söyleyerek, "Çoktan tükenmiş olan siyasi ömrünü uzatabilmek için hiçbir şey yapmaktan kaçınmayan ve bu uğurda tüm ülkeye zarar vermeyi göze almış bir iktidar ile karşı karşıyayız. Ne yaşadığımızın adını açıklıkla koymak gerekiyor; 19 Mart bir darbedir. İstanbul'dan başlayarak bütün milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur. Hedef aldığı kişiyle, zamanlamasıyla, yapılış biçimiyle neyi amaçladığı çok açık olan bir darbedir. Bu saldırı Erdoğan'ı sandıkta 4 kez yenmiş ve 5'inci kez yenmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızadır. Bu saldırı, Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'nadır. Bu saldırı bir sonraki Cumhurbaşkanına yöneliktir. Bu saldırı, milli iradeye bir saldırıdır" diye konuştu. Kamuoyu araştırmalarına göre, toplumun yüzde 76'sının yaşananlardan endişe duyduğunu söyleyen Böke, 19 Mart tarihinden itibaren ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle halkın daha da fakirleştiğini belirtti.

'SANDIKLAR HAZIR'

Böke, "19 Mart darbesinden sonra şu 2 gün içerisinde; günde yaklaşık 20 bin kişi daha, 'Ben de varım' dedi ve partimize üye oldu. Sadece son 2 gün içerisinde partimize başvuran yurttaşlarımızın sayısı, 40 bin kişi oldu. Baba ocağının kapısı herkese açık ve açık olmaya devam ediyor. Üye olmayı beklemeden dayanışma duygularını göstermek isteyen milyonların sesi de bize ulaştı ve bu kapsamda her bir ön seçim sandığının yanı başına tüm yurttaşlarımızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebileceği, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık. Dayanışma sandıklarımız 81 ilde 973 ilçede bulunuyor. Türkiye'nin her bir tarafında kuracağımız ön seçim ve dayanışma sandıkları, tüm vatandaşlarımızın oy kullanması için hazır. Biliyor ve görüyoruz ki 1 milyon 750 binlik CHP'li üyeye, milyonlar eşlik etmeye hazırlar, biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Milyonlar, milli iradenin, Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek" diye konuştu. Böke ayrıca Türkiye genelinde 5 bin 600 sandığın kurulacağını ve sürecin sağlıklı yürütülmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır