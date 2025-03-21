HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'ye 2 günde 40 bin üye

CHP'ye 2 günde 40 bin üye

21.03.2025 12:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, 23 Mart'ta yapacakları Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde oy kullanmak için son 2 günde 40 bin kişinin partiye üye olduğunu söyledi.

CHP'ye 2 günde 40 bin üye

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Böke, zorlu günlerden geçtiklerini söyleyerek, "Çoktan tükenmiş olan siyasi ömrünü uzatabilmek için hiçbir şey yapmaktan kaçınmayan ve bu uğurda tüm ülkeye zarar vermeyi göze almış bir iktidar ile karşı karşıyayız. Ne yaşadığımızın adını açıklıkla koymak gerekiyor; 19 Mart bir darbedir. İstanbul'dan başlayarak bütün milli iradeyi hedef alan bir darbe söz konusudur. Hedef aldığı kişiyle, zamanlamasıyla, yapılış biçimiyle neyi amaçladığı çok açık olan bir darbedir. Bu saldırı Erdoğan'ı sandıkta 4 kez yenmiş ve 5'inci kez yenmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızadır. Bu saldırı, Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu'nadır. Bu saldırı bir sonraki Cumhurbaşkanına yöneliktir. Bu saldırı, milli iradeye bir saldırıdır" diye konuştu. Kamuoyu araştırmalarına göre, toplumun yüzde 76'sının yaşananlardan endişe duyduğunu söyleyen Böke, 19 Mart tarihinden itibaren ekonomide yaşanan gelişmeler nedeniyle halkın daha da fakirleştiğini belirtti.

'SANDIKLAR HAZIR'

Böke, "19 Mart darbesinden sonra şu 2 gün içerisinde; günde yaklaşık 20 bin kişi daha, 'Ben de varım' dedi ve partimize üye oldu. Sadece son 2 gün içerisinde partimize başvuran yurttaşlarımızın sayısı, 40 bin kişi oldu. Baba ocağının kapısı herkese açık ve açık olmaya devam ediyor. Üye olmayı beklemeden dayanışma duygularını göstermek isteyen milyonların sesi de bize ulaştı ve bu kapsamda her bir ön seçim sandığının yanı başına tüm yurttaşlarımızın oy kullanabileceği, dayanışmalarını gösterebileceği, seslerini bize duyurabilecekleri bir dayanışma sandığı kurma kararı aldık. Dayanışma sandıklarımız 81 ilde 973 ilçede bulunuyor. Türkiye'nin her bir tarafında kuracağımız ön seçim ve dayanışma sandıkları, tüm vatandaşlarımızın oy kullanması için hazır. Biliyor ve görüyoruz ki 1 milyon 750 binlik CHP'li üyeye, milyonlar eşlik etmeye hazırlar, biz de bunun heyecanı içerisindeyiz. Milyonlar, milli iradenin, Ekrem Başkanın yanında olduğunu gösterecek" diye konuştu. Böke ayrıca Türkiye genelinde 5 bin 600 sandığın kurulacağını ve sürecin sağlıklı yürütülmesi için hazırlıkların yapıldığını söyledi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aşık Veysel'i andıCumhurbaşkanı Erdoğan Aşık Veysel'i andı
Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirleri görüşüldüMuğla 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirleri görüşüldü
Anahtar Kelimeler:
CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

İBB'ye Medya A.Ş. soruşturması... MASAK raporu ortaya çıktı: FETÖ üyesine 10 milyonluk kaynak!

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

Altaylı: "İBB'ye kayyum olarak kimin hazırlandığını biliyorum"

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

İBB'den iddialara karşı resmi açıklama! Suçlamalara tek tek yanıt verildi

29 yıl önceki davada o da tutuklanmış! ''Devlet benden özür diledi''

29 yıl önceki davada o da tutuklanmış! ''Devlet benden özür diledi''

"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

"Bariyerleri yıkın geçin ama..." diyerek provokasyon uyarısı yaptı

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

Sabahın ilk saatlerinde toplandılar! Meydan doldu taştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.