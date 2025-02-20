CHP'ye dava açan Lütfü Savaş'a Özgür Özel'den çok sert sözler: "Kirli oyunun kullandığı piyon"

CHP'de son günlerde son kurultayın iptali için açılan dava konuşuluyor. Kurultayla ilgili rüşvet iddiaları gündem olurken eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

MAHKEMEDEN CHP KURULTAYI İÇİN ARA KARAR

Başvuruyu değerlendiren Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, davaya ilişkin ara kararını dün açıkladı. Davacı tarafça, davalı tüzel kişilik tarafından yapılan genel kurulun iptalinin talep edildiği, bu kapsamda ihtiyati tedbir yoluyla Genel Kurulda seçilen mevcut tüzel kişilik yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının istendiği dile getirilen kararda, ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceği, dava dilekçesi ve ekleri incelediğinde davacının iddiasını yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya koyamadığı belirtildi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN LÜTFÜ SAVAŞ'A SERT TEPKİ

Bugünse CHP CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. CHP kurultayı hakkında suç duyurusunda bulunan ve ifadeye çağrılan eski Hatay Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş hakkında Özel "Kirli oyunun bir piyonudur" dedi.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için başlatılan ön seçim sürecine ilişkin Özel, "İmamoğlu, gereken imza sayının üç katını ilk günde tamamladı. Şu anki son rakamı bilmiyorum. Onun dışında grubumuza çeşitli başvurular oluyor. Biz bütün başvurulara eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. Yarın akşam üstü saat 17.00’ye kadar imza sayısı 20’yi geçen aday adaylarını genel merkezimize bildireceğiz" diye konuştu.