CHP'ye kapatma talebinde mi bulunuldu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasıyla ilgili iddianame tamamlandı. İddianame sonrasında Başsavcılığın, Yargıtay'a CHP'nin kapatılmasına dair talepte bulunduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Yapılan açıklamada "Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir" dedi.

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun mensubu olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacını matuf, 2014 yılı yerel seçimleri sonrasında yapılanmaya başlayan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suiistimal edildiğinin belirlendiği bildirildi.

"RÜŞVET AĞI İTİRAF EDİLDİ"

Açıklamada, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza aktarıldığı, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen kişi beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği, parti tüzel kişiliği için satın alınan bina bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiğinin tanık anlatımlarıyla anlaşıldığı, CHP'nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye malvarlığı kazandırdığı, suç gelirleri ile seçim çalışmaları yürüttüğü ve bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, soruşturma dosyası kapsamında temin edilen USOM raporu uyarınca tespiti yapılan 11 milyon 360 bin 412 vatandaşın güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin CHP tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı ve bu veriler üzerlerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de CHP İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

CHP'YE KAPATMA TALEBİNDE Mİ BULUNULDU?

Açıklamada, "CHP'nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasa'nın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101'inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmuştur. Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

