CHP'ye kayyum iddiasından sonra gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan tüm süreci anlattı... Kaynağı iki CHP'li vekil mi?

Rasim Ozan Kütahyalı 16 Nisan 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARI YALANLANDI

Kütahyalı'nın bu iddiası tartışmalara neden olurken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili olarak açıklamalar yaparak Kütahyalı'yı yalanlamıştı.

ADLİ KONTROL VE YURT DIŞI YASAĞIYLA SERBEST KALDI

Sürecin adından gözaltı kararı verilen Rasim Ozan Kütahyalı Ankara'ya gitmek üzereyken Bolu'da gözaltına alındı. İfadesi alınan Kütahyalı sonrasında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.

KAYNAĞI CHP'Lİ 2 VEKİL Mİ?

Rasim Ozan Kütahyalı başından geçenleri Ensonhaber'de anlattı ve hakkında bazı iddialara yanıt verdi. Kütahyalı'nın bilgiyi aldığı kaynağının 2 CHP'li vekil olduğu iddia edilmişti. Kütahyalı kendisine bu yönde gelen soruya "O doğru değil" dedi.

"BEN HABERCİLİĞİ VE GAZETECİLİĞİ BECEREMEYEN BİR ADAMIM"

Yaptığı paylaşımın çok yanlış olduğunu aktaran Kütahyalı şu şekilde açıklamalarda bulundu:

"Çok yanlış bir tweet. Nereden baksan ahmakça. Sonra fark ettim hemen düzelttim. Ben savcıya ifademde de söyledim. Ben haberciliği ve gazeteciliği beceremeyen bir adamım. Ben bir köşe yazarı olarak medyaya başladım.

"ÇOK BİLGİ ALAN BİR İNSANIM, ÇOK KONUŞAN BİR İNSANIM"

Gazeteci ve habercilik kültürü bende yok. Çok bilgi alan bir insanım, çok kişiyle konuşan bir insanım. Hemen hemen her yerde tanıdığım var. Son 6 ayda bile devletin içinden yargının içinden çok sayıda insanla tanıştım.

BORSA İDDİALARINA YANIT: "HAYATIMDA BORSA İSTANBUL'DA HİSSE BİLE ALMADIM, HER ŞEYİ İNCELEYİN DEDİM SAVCIYA"

Zaten 2 gündür konuşulan şey. 2 gündür Ankara karışık durumdaydı. Başkaları da yazdı. Fakat ben yazınca ortalık karıştı. Uydurma şeyler de söylendi. Borsa çöktü. Ya gece 21:00'de borsa kapalı. Ben hayatımda Borsa İstanbul'da hisse bile almadım. Her şeye inceleyin dedim savcıya. Hesaplar filan her şeyi inceleyin dedim. 'Borsa manipülasyonu filan yaptı' o palavra.

"NİYETİM ANKARA'YA DİREKT SAVCIYA GİTMEKTİ, BOLU'DA DURDURDULAR"

Ben haber vermeyeceğim artık. Ben düşündüğünü söyleyen bir adamım. Benim olaydan sonra Fahrettin Altun'un açıklaması tamamen doğru. Adalet Bakanının açıklaması da tamamen doğru. Ben yine dünkü çekeceğimiz videoyu çekmeye geliyordum. Gözaltı kararını öğrendim. Zaten niyetim Ankara'ya direkt savcıya gitmekti. Ankara adliyesine de geleceğimi söyledim. Sonra Bolu'da arabayı durdurdular.

Hiç beklemediğim şeyler duydum. Hep bana dostum, üstadım, canım diyenler de bir şeyler demiş. Benim tutuklanmamı isteyen muhalefetten birileri yarın kendileri gözaltına alınınca hiçbir şey diyemezler. Yani Rasim Ozan'ı alan sistem seni almaz mı?"