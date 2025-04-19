Son seçimde %2 oy almıştı: CHP'den 'Yozgat çıkartması' Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP'nin Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine Yozgatçı çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Çiftçiler traktörleriyle şehrin girişinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamak için toplandı.
Özel, Yozgatlı çiftçilerle konvoy oluşturarak miting alanına gitti. Özel'in traktör kullanması sosyal medyada beğeni topladı.
Çocukluğunun traktör üzerinde geçtiğini söyleyen Özel, 6 kilometrelik yolu traktör kullanarak geldi ve miting alanına ulaştı.
CHP son seçimde Yozgat'tan ancak %2 oy alabilmişti.
YRP: %36.32
MHP: %29.77
AK Parti: %26.81
CHP: %2.13
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