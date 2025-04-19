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Son seçimde %2 oy almıştı: CHP'den 'Yozgat çıkartması' Özel traktörle konvoya katıldı!

CHP'nin bugün Yozgat'ta düzenleyeceği miting öncesinde bölgedeki çiftçiler CHP lideri Özgür Özel'i traktörleriyle karşıladı. Özel'in miting alanına traktör kullanarak gittiği anlar kayıtlara geçti. Ayrıca son seçimlerde CHP'nin Yozgat'tan %2 oy almasına rağmen miting alanından gelen kalabalık görüntüleri dikkat çekti.

Son seçimde %2 oy almıştı: CHP'den 'Yozgat çıkartması' Özel traktörle konvoya katıldı!
Doğukan Akbayır

CHP'nin Yozgat'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine Yozgatçı çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Çiftçiler traktörleriyle şehrin girişinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamak için toplandı.

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ÖZEL TRAKTÖRLE MİTİNGE GİTTİ

Özel, Yozgatlı çiftçilerle konvoy oluşturarak miting alanına gitti. Özel'in traktör kullanması sosyal medyada beğeni topladı.

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"ÇOCUKLUĞUM TRAKTÖRÜN ÜZERİNDE GEÇTİ"

Çocukluğunun traktör üzerinde geçtiğini söyleyen Özel, 6 kilometrelik yolu traktör kullanarak geldi ve miting alanına ulaştı.

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%2 OY ALMIŞTI

CHP son seçimde Yozgat'tan ancak %2 oy alabilmişti.

İşte Yozgat'ta 2024 seçim sonuçları:

YRP: %36.32
MHP: %29.77
AK Parti: %26.81
CHP: %2.13

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Özgür Özel CHP
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