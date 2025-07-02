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Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana'da vaka sayısı 133'e çıktı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, hem insanlardan hem hayvanlardan bulaşan M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 133'e çıktığı bildirildi. Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkenin 10 vilayetine bağlı 46 bölgesinde M çiçeği vakasının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana'da vaka sayısı 133'e çıktı

Afirka, çiçek virüsü alarmına geçti! Gana'da M çiçek virüsü tanısı koyulan vaka sayısı hızla artıyor. Gana Sağlık Servisinden (GHS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede bir haftada 14 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece ülkede mayıstan bu yana vaka sayısının 133'e yükseldiği aktarıldı.

Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana da vaka sayısı 133 e çıktı 1

İLK VAKALAR MAYIS AYINDA GÖRÜLDÜ

GHS'nin, gerekli tüm müdahalelerin yapıldığından emin olmak için Sağlık Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalıştığı ifade edildi.
Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla aşılama için yüksek risk gruplara karşı aşı kampanyası başlatmıştı.

Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana da vaka sayısı 133 e çıktı 2

HEM HAYVANLARDAN HEM DE İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana da vaka sayısı 133 e çıktı 3

ŞİŞLİK, YORGUNLUK, ÜŞÜME, TİTREME VE CİLTTE KABARIKLIK...

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Çiçek virüsü alarmı! Hem insandan hem hayvandan bulaşıyor, hızla yayılıyor: Gana da vaka sayısı 133 e çıktı 4

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

(AA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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çiçek hastalığı virüs Gana Afrika çiçek salgın
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