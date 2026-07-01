Çiftçileri uyardı "Rüzgar bizden yana" diyerek açıkladı! Bakan Yumaklı: "Tüm zamanların rekorunu kırıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl son 66 yılın en iyi yağışının alındığını belirterek bitkisel üretimde tüm zamanların rekorunun kırılmasının beklendiğini açıkladı. Yumaklı, buğday üretiminin yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Eğribük Merası'nda düzenlenen hasat programına katıldı. Biçerdöver kullanarak hasat yapan Yumaklı, daha sonra üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim, destekler ve iklim değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yağışların tarımsal üretime olumlu katkı sağladığını belirten Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bitkisel üretimde tarihi bir rekora hazırlandığını söyledi.

"Son 66 yılın en iyi yağışını aldık" diyen Yumaklı, baraj doluluk oranlarının yüzde 81 seviyesine ulaştığını ifade ederek, "Öngörülerimiz gerçekleşirse bu yılı 140 milyon tonluk bitkisel üretimle tamamlayacağız. Böylece tüm zamanların üretim rekorunu kırmış olacağız" dedi.

BUĞDAY VE ARPADA ARTIŞ

Stratejik öneme sahip buğday ve arpa üretiminde önemli artış beklediklerini belirten Yumaklı, ilk tahminlere göre buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 27 artarak 22 milyon 750 bin tona, arpa üretiminin ise yüzde 50 yükselerek 9 milyon tona ulaşacağını açıkladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hasat dönemine hazır olduğunu vurgulayan Yumaklı, üreticiden getirilen tüm ürünlerin alınacağını belirtti.

TMO'nun 20 milyon tonluk depolama kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Yumaklı, "Sadece son 21 günde 1 milyon ton ürün alındı. Bu bir rekor. Toplam alım miktarı ise 2 milyon tona ulaştı. Üreticilerimizin hesaplarına da bugüne kadar 2 milyar liralık ödeme yapıldı" diye konuştu.

"DESTEKLERİ ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine de değinerek, İran krizi nedeniyle tarımsal girdilerde yaşanan maliyet artışlarının üreticiye yansımaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yumaklı, "İmkanlarımız ölçüsünde, hatta sınırları zorlayarak üreticimizin ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yumaklı, çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaptırmaları çağrısında bulundu.

Geçen yıl yaşanan zirai don ve kuraklığı hatırlatan Yumaklı, "Bu yıl bereketli bir sezon geçiriyoruz ancak gelecek yılın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle tüm üreticilerimizin TARSİM yaptırmasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

Devlet destekli gelir koruma sigortasına ilişkin de bilgi veren Yumaklı, bu poliçenin priminin yüzde 60'ının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

Yeni uygulamanın ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpada verim kaybı ya da hasat sonrası fiyat düşüşlerinden kaynaklanan gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçladığını belirten Yumaklı, oluşabilecek zararların poliçe kapsamında karşılanacağını ifade etti.

BAKAN YUMAKLI'DAN YANGIN UYARISI

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tarım arazilerindeki yangın riskine de dikkat çeken Bakan Yumaklı, özellikle biçerdöver ve balya makinelerinin kullanımında oluşabilecek kıvılcımlara karşı üreticilerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Kırıkkale'de hayata geçirilen mera ıslah projesine de değinen Yumaklı, Karakeçili ilçesinde 3 bin dönümlük alanda modern mera ıslah çalışmalarının başladığını açıkladı.

Beş yıl sürecek proje kapsamında mera verimliliğinin artırılacağını belirten Yumaklı, ayrıca 500 dönümlük alanda kuraklığa dayanıklı "tuz çalısı" bitkisinin ekileceğini ve kaliteli kaba yem üretiminin güçlendirileceğini söyledi.

Hasat programına Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.