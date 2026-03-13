HABER

Çiftlik alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sahur vakti küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangın sonucu 200 küçükbaş kurtarılırken, 2 küçükbaş telef oldu.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya sanayinde bulunan futbolcu Sinan Kurumuş’un babası Kerim Kurumuş’a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. O sırada çiftlik sahibi küçükbaş hayvanları tahliye etti. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Çiftlik alevlere teslim oldu 1

Çiftlik alevlere teslim oldu 2
