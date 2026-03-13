Çiftlik alevlere teslim oldu

Yangın, saat 06.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Mobilya sanayinde bulunan futbolcu Sinan Kurumuş’un babası Kerim Kurumuş’a ait küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. O sırada çiftlik sahibi küçükbaş hayvanları tahliye etti. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



