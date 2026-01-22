HABER


Çığ, buzlanma ve dona dikkat

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinde Erzurum ve güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı beklendiğini açıkladı.

Çığ, buzlanma ve dona dikkat

Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinin, akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum ve güney kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi tahmin ediliyor.
Çığ, buzlanma ve don olayı uyarısı yapan yetkililer, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" dediler.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

