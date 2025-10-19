HABER

Açılışa AK Partili Hamza Dağ da katıldı! 'Çiğdemci' İzmir’de hizmete başladı

Çekirdeğe 'Çiğdem' denilen İzmir’de, kentin yeni lezzet durağı Çiğdemci kapılarını müşterilerine açtı. Açılışa, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ da katıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Gaziemir Akçay Caddesi’ndeki açılışa AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın yanı sıra çok sayıda davetli de katıldı.

Açılışa AK Partili Hamza Dağ da katıldı! Çiğdemci İzmir’de hizmete başladı 1

Kuruyemiş, lokum, kahve ve doğal atıştırmalık kategorilerinde yüzlerce ürünü bir araya getiren Çiğdemci, yalnızca bir satış noktası değil aynı zamanda ailelerin keyifle vakit geçirebileceği modern bir konsept mağaza olarak tasarlandı.

Açılışa AK Partili Hamza Dağ da katıldı! Çiğdemci İzmir’de hizmete başladı 2

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA BU KALİTEYİ ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Açılışta konuşan Çiğdemci kurucusu Fatih Koç, markanın çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Çiğdemci, sadece kuruyemiş satmak için değil doğal, taze ve yerli üretimi destekleyen bir yaşam kültürünü yaymak için doğdu. İzmir’den başlayarak Türkiye’nin dört bir yanına bu kaliteyi ulaştırmak istiyoruz"

Törende kurdele kesiminin ardından misafirlere çeşitli ikramlar sunuldu, çocuklar için hazırlanan özel alan ise büyük ilgi gördü. Marka, ürünlerinde doğallık, tazelik ve hijyeni ön plana çıkarırken, yerli üreticiyle iş birliği yaparak bölge ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyor.

İzmir
