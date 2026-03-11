HABER

Çıkan yangında 78 yaşındaki kadın evsiz kaldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde köy evinde çıkan yangın sonrası 78 yaşındaki kadın evsiz kaldı.

Olay, Çiğiltepe köyünde yalnız yaşayan Azize Demirel’in (78) evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Demirel’in yaşadığı evden gece geç saatlerde dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler 2 katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından yalnız yaşayan Azize Demirel isimli kadın evsiz kaldı.

